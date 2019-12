Helgstrand koopt ‘boerderijtje’ in Florida voor 25 miljoen

Helgstrand Dressage heeft in Wellington, Florida een nieuw verkoop- en trainingscentrum aangekocht. De accommodatie van ruim 32 hectare biedt ruimte aan 52 paarden en heeft onder meer een springtuin op GP-niveau, een galopbaan om het hele terrein en drie trainingsringen.

In Wellington vinden elke winter onder meer het Global Dressage Festival en het Winter Equestrian Festival plaats. De aankoop van Windsome Farms past in de samenwerking van Helgstrand met Paul Schockemöhle in het kader van fokkerij en verkoop.

16 paarden in Florida

Op dit moment staan er al zestien Deense paarden in Florida voor de winterwedstrijden in Wellington. Helgstrand heeft daarvoor nu nog een andere accommodatie gehuurd. Als het goed is wordt de verkoop van Windsome Farms begin 2020 afgerond en zal de Deen de eigen trainingsfaciliteiten in gebruik kunnen nemen.

10 jaar te koop

Windsome Farms is in 1995 gebouwd en heeft af en aan al zo’n tien jaar te koop gestaan. De vraagprijs lag eind dit jaar op 25 miljoen dollar. Oorspronkelijk vroeg de zakenman uit Houston die het geheel heeft laten bouwen, maar liefst 62 miljoen dollar voor het stulpje.

Foto’s van het nieuwe Deense optrekje bekijk je hier.

Bron: Ridsporten / Horses.nl