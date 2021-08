Helgstrand koopt weer in bij Haras de Hus

Eerder kocht Andreas Helgstrand al de paarden Dali de Hus, Djamaica de Hus en Don Vito de Hus van Stoeterij de Hus. Nu heeft hij ook de vijfjarige Fabio de Hus aangeschaft. De zoon van Don Juan de Hus was vorig jaar vierde op het Franse kampioenschap voor vierjarige dressuurpaarden.

Fabio de Hus, uit de Hannoveraanse merrie Wyella (v. Wanderbursch) was als tweejarige reserve kampioen bij de dressuurpaarden in Frankrijk. Als drie- en vierjarige werd de hengst vierde op het Franse kampioenschap. Ook won hij dit seizoen onder Jessica Michel Botton de proeven voor vijfjarigen op het CIR du Lion d’Angers met scores van 86,600% in de voorronde en 82% in de finale.

Helgstrand had bij Haras de Hus ook al Dali de Hus, Djamaica de Hus (beide nakomelingen van klonen van Poetin) en de zevenjarige in Westfalen goedgekeurde Don Vito de Hus (v. Don Juan de Hus) aangeschaft.

Bron Dressprod.com