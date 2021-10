Helgstrands paarden aan kop in selectie vier- en zevenjarigen op Deens kampioenschap

Op de eerste dag van het Deense kampioenschap voor jonge dressuurpaarden waren de paarden van Helgstrand Dressage de beste. In de eerste selectieproef voor de zevenjarigen voerde Marianne Helgstrand de ranglijst aan met Elverhoejs Raccolto (v. Sezuan). Het paar kwam uit op 87,66%. Gisteren werd ook de eerste selectie voor de vierjarigen gehouden. Hier was Helgstrands stalruiter Moisés Azuar de beste met de goedgekeurde hengst Sir Floresco (v. Sir Heinrich). Het paar scoorde 93,80%.

Bij de zevenjarige dressuurpaarden was wereldkampioen Jovian (v. Apache) natuurlijk de grote afwezige. Andreas Helgstrand besloot de hengst rust te geven. Maar in het Deense kampioenschap heeft Helgstrand alweer de volgende topper klaarstaan. Zijn vrouw Marianne reed Elverhoejs Raccolto naar de eerste plaats in de voorronde. Het paar kreeg 87,66%. De jury gaf het duo een 9,8 voor zowel stap als galop en een 9,5 voor aanleg. Raccolto was dit jaar vijfde op het WK in Verden.

Bronzen Queenspark Wendy

Zelf reed Andreas Helgstrand zijn bronzen medaille winnares van de vijfjarigen, Queenparks Wendy (v. Sezuan) naar een derde plaats met 85,278%. Het paar kreeg onder meer een 9,6 voor galop en 9,3 voor aanleg. Op de tweede plaats eindigde Nanna Skodborg Merrald met de hengst Blue Hors Touch of Olympic (v. Don Olymbrio). Het hoogste cijfer kreeg het paard voor de stap, een 9,8. En met een 9,4 voor rijdbaarheid kwam de Deense op een totaal van 86,613%.

Sir Floresco beste vierjarige

Onder de 16 paarden die doorgaan naar de finale voor de vierjarige dressuurpaarden zijn vijf hengsten van Helgstrand Dressage. De Spanjaard Moisés Azuar stuurde namens Helgstrand de Westfaalse hengst Sir Floresco naar de zege. Met de cijfers 9,2 voor de draf, een 9,2 voor de stap, een 9,5 voor de galop, de rijdbaarheid en de aanleg kwam de zoon van Sir Heinrich op een totaal van 93,80%.

Fokproduct Willeke Bos derde

Eric Guardia Martinez, ook een Spanjaard in dienst van Helgstrand, kwam met Freddie Mercury (v. Fürstenball) op de tweede plaats. Hun totaal was 90,40% met onder andere een 9,5 voor de stap en een 9,2 voor de rijdbaarheid. Martinez had ook de nummer drie onder het zadel. De door Willeke Bos gefokte volle broer van Vitalis, My Vitality (v. Vivaldi), kwam uit op 89,60%. De in Denmarken goedgekeurde hengst kreeg een 9,5 voor de rijdbaarheid en 9-ens voor de galop en voor zijn aanleg.

KWPN-hengst Monte Carlo TC

Met een percentage van 88,60 kwam de door Tim Coomans gefokte KWPN-hengst Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy) op de vijfde plaats. De hengst in handen van Nanna Skodborg Merrald kreeg 9-ens voor de stap, galop en rijdbaarheid.

Vandaag is de selectie van de vijf- en zesjarige dressuurpaarden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Ridehesten/Horses.nl