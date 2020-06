Hengsten maken de dienst uit in inloopproef Burg-Pokal

Het was vanmorgen feest voor Matthias Alexander Rath op de nationale wedstrijd op zijn eigen Gestüt Schafhof. Met de goedgekeurde hengst Destacado FRH (v. Desperados) won hij in zijn achtertuin de inloopproef voor de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Achter Destacado werden de goedgekeurde hengsten Villeneuve (v. Vitalis) en de Totilas-zoon Top Gear tweede en derde.

Met vier eerste plaatsen en een tweede plek won Matthias Alexander Rath met de WK finalist Destacado de inloopproef met 75.610%. De combinatie imponeerde in de draftour en ook voor de uitgestrekte stap kreeg de zoon van Desperados hoge punten. Het enige smetje was een fout in de wisselserie om de vier.

Villeneuve

Dorothee Schneider kwam met de Vitalis-zoon Villeneuve tot een percentage van 73.244. Ook deze hengst liep een goed drafgedeelte met achtten en negens voor de versterking en appuyementen. In de galop mislukte de linker pirouette wat Schneider veel punten kostte.

Top Gear

Op de derde plek kwam Isabel Freese met de Totilas-zoon Top Gear. De vijf juryleden waren het bij deze combinatie het niet eens. De jury bij E zette Freese op de achtste plek, het jurylid bij H zag het paar als beste. Freese kreeg een eindscore van 72.874%.

Kwalificatie Bundeschampionat

Voor de inloopproef van de Burg-Pokal was een kwalificatie voor het Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden. Hier won de DSP-goedgekeurde Vom Feinsten (v. Van Vivaldi) met een 8,3 gemiddeld. Op de tweede plaatst eindigden de Governor-zoon Go First PS van Paul Schockemöhle en Sarotti de Leona (v. Sarotti Mocca-Sahne) met beide 8,2 gemiddeld.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl