Hengstencompetitie Zuidbroek: Spannende strijd voor zowel spring- als dressuurhengsten

Volgende week vindt tijdens IICH Groningen de hengstencompetitie voor zowel de spring- als dressuurhengsten plaats. Op 28 december komen de jonge hengsten in actie voor de derde en laatste competitiewedstrijd voorafgaand aan de finale.

De dressuurhengsten liepen op 11 december in Ermelo hun tweede competitiewedstrijd, de springhengsten deden dit 25 november in Vragender. Voor beide is de tussenstand opgemaakt en wordt de competitiewedstrijd in Zuidbroek een spannende strijd.

Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur

De dressuurhengsten komen op zaterdag 28 december vanaf 10.30 uur in de baan. De klasse L begint om 10.00 uur, gevolgd door de klasse M om 12.45 uur en de klasse Z/ZZ-Z om circa 14.00 uur. Glock’s Taminiau (v.Glock’s Toto JR), Jameson RS2 (v.Blue Hors Zack) en Imposantos (v.Wynton) komen als koplopers in de competitie aan start.

Blom Hengstencompetitie springen

Voor de springhengsten start de klasse L om 16.45 uur, gevolgd door de klasse M om 20.05 uur en de klasse Z om 21.26 uur. In de klasse L zijn er vier hengsten die bovenaan staan door alle parcoursen in de competitie foutloos te hebben gelopen. Dit zijn Kobalt VDL (v.Modesto), Kuala Lumpur (v.Arezzo VDL), Kincsem (v.Carrera VDL) en Kensington ES (v.Cornet Obolensky). In de klasse M gaat de Verdi-zoon Jumper Verdi aan de leiding en in de klasse Z is dit de Casall-zoon Casago II. Bas Moerings zal voor het eerst na zijn blessure weer in actie komen met de competitiewinnaar van vorig jaar Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof), die momenteel op de vierde plaats in de tussenstand staat.

Bron: KWPN