Hengstveulen van Escamillo bij Schneiders voormalige GP-paard Forward Looking

In de stallen van Dorothee Schneider is afgelopen week een hengstveulen geboren bij haar voormalige topper Forward Looking (Fidermark x Dinard L). De Westfaalse merrie van Fidermark NRW heeft een zoon gekregen van de premiehengst en sporttestwinnaar Escamillo (Escolar x Rohdiamant). Twee jaar geleden kreeg de merrie ook al een hengstveulen, toen van Villeneuve (Vitalis x Dancier).

Forward Looking was lange tijd Dorothee Schneider kaderpaard. De dochter van Fidermark kwam als vierjarige bij Schneider op stal. Ze was als driejarige al vierde geworden op het Bundeschampionat. Onder Schneider kwam de merrie tot grote successen, nationaal en internationaal. In Frankfurt, december 2014, liep Forward Looking haar laatste wedstrijd. Het paar werd tweede in de kür op muziek met 77%.

Winnaar sporttest

In 2018 bracht Forward Looking haar eerste veulen, een hengst van Villeneuve. Nu is dan haar tweede hengstveulen geboren van Escamillo. De Westfaalse premiehengst van Escolar verhuisde begin dit jaar naar Helen Langehanenberg en werd direct winnaar van de sporttest in Verden met 9.36.

Bron St.Georg