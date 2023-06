Hermès N.O.P. voorlopig nog niet terug in de ring

Hermès N.O.P. (v. Easy Game), het succespaard van Dinja van Liere verschijnt voorlopig niet in de ring. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de hengst tijdens het CHIO van Aken (27 juni t/m 2 juli) deel uit zou maken van TeamNL, maar inmiddels hebben zijn eigenaren en amazone anders besloten. ''We willen hem pas weer aan start brengen als alles helemaal 100% is.''