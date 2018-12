Hermès wint voor de derde keer op rij klasse Z/ZZ

Het was een close finish in de derde competitiewedstrijd van de klasse Z/ZZ-Licht in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie. Voor de derde keer op rij trok de WK-bronzen Hermès (v.Easy Game) met Dinja van Liere aan het langste eind. Hij scoorde 85 punten. Van Liere pakte ook de (gedeelde) tweede plaats met een andere Van Uytert-hengst, Geniaal (v. Vivaldi).

Vijf hengsten kwamen aan de start in deze gecombineerde, zwaarste klasse. Dinja van Liere bleek een concurrent van zichzelf en finishte als eerste en gedeeld tweede. Met 85 punten stelde Hermès (Easy Game uit Bukkie keur EPTM-dres pref van Flemmingh, fokker G. Gijsbers) de zege veilig op ZZ-Licht niveau. “Dit was een prachtige, harmonieuze proef. De appuyementen en verruimingen waren hoogtepunten”, sprak juryvoorzitter Monique Peutz. “Hij draaft met veel balans en cadans. Ook in galop is het beeld heel mooi en laat hij goede wissels zien.” Met uitsluitend 8,5-en kwam Hermès uit op de totaalscore van 85 punten.

84 punten voor Trafalgar en Geniaal

Precies één punt meer dan zijn twee grootste concurrenten: Trafalgar (Totilas uit Paola van Lord Loxley, fokker Haupt- und Landgestüt Stiftung Brandesburgisches) onder Riccardo Sanavio en Geniaal (Vivaldi uit Wocky elite IBOP-dres PROK d-oc van Biotop, fokker Familie Traa) onder Dinja van Liere. Beide hengsten deden hun verrichting op Z-niveau. “Met name in het drafgedeelte laat Trafalgar heel veel allure en uitstraling zien. Hij heeft ontzettend veel ‘go’ en we hebben genoten van de proef. De stap zou nog wat meer losgelaten mogen zijn, dus daarvoor kreeg hij nu een 7. De draf is super gedragen, met een mooi voorbeengebruik en hele goede schouderbinnenwaarts. De wissels in galop zijn enorm van de grond gesprongen en de galop kenmerkt zich door veel sprong.” Ook over de één jaar oudere Geniaal is de jury enthousiast. “Het is een hengst met een stoer voorkomen en een goede bewegingsvorm. Hij stapt heel goed, zeker in het verzamelde gedeelte, en de draf is goed gedragen en met veel ruimte en balans. De galop is voldoende ruim en hij laat zich heel fijn rijden. Geniaal maakt een ongecompliceerde indruk.”

Uitslag

Bron: KWPN.nl