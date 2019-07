Hester en Nip Tuck bovenaan in Grand Prix Hartpury

Met een percentage van 73.98% won Carl Hester met zijn Don Ruto-zoon Nip Tuck gisteren unaniem de nationale Grand Prix op het Hartpury Dressage Festival. Hester maakte in maart in Keysoe zijn rentree met 'Barney' na twee jaar afwezigheid. Achter Carl Hester werd Sadie Smith tweede op Keystone Dynamite (Dimaggio x Escudo I), gevolgd door Emile Faurie met Quentano II (Quaterback x Dartagnan).

Op het CDI Keysoe vierde Carl Hester de rentree met Nip Tuck met een dubbele overwinning. De vijftienjarige zoon van Don Ruto had sinds de Europese kampioenschappen in Gothenburg vakantie gehad. Na Keysoe ging het paard naar Windsor en werd daar tweede in de Grand Prix achter Charlotte Dujardin met Erlentanz (Latimer x Benz). “Ik rijd Barney niet meer zo veel, wat we nu doen is alleen maar omdat het leuk is”, vertelde Hester daar na afloop.

In Hartpury deed Barney weer wat hij leuk vindt en won onder Hester de nationale Grand Prix 73.98%. Bij alle vijf de juryleden stond hij ruim aan kop. Met 70.66% werd Sadie Smith tweede op Keystone Dynamite die nog maar kort in de Grand Prix loopt. Emile Faurie stuurde de tienjarige Hannoveraan Quentano naar de derde plaats met 70.66%.

Vandaag is in Hartpury de internationale Grand Prix waarin Carl Hester Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) aan de start brengt. Favoriet voor de zege is echter Charlotte Dujardin en haar toppaard Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall). De merrie wordt nog maar spaarzaam ingezet met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar.

