Hester over rentree Nip Tuck: ‘He’s hot as hell’

Carl Hester heeft de rentree van zijn Olympiadepaard Nip Tuck aangekondigd. Volgende maand komt op het CDI in Keysoe de vijftienjarige zoon van Don Ruto na een pauze van een half jaar weer in de wedstrijdring. Hester: "Hij voelt heel goed - hot as hell - en ik verheug me om weer met hem naar wedstrijden te gaan."

Sinds de Europese kampioenschappen in Gothenburg had Nip Tuck vakantie. Carl Hester: “Jane de la Mare [eigenaresse van Nip Tuck] heeft hem gereden en een hoop lol met hem gehad.” Het doel van Hester met Barney is vooral het meedoen aan de wereldbekerwedstrijden voor het nieuwe seizoen met, hopelijk, plaatsing voor de finale in Las Vegas 2020.

Delicato eerste paard voor EK

Voor het EK in Rotterdam heeft Hester zijn WK-paard Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) die ook topfit is. “Voor het team is Del [Delicato] het sterkste paard voor dit jaar, maar ik heb Barney als back-up als het nodig is,” legde hij uit. “Maar ik wil dit jaar echt wat plezier met hem hebben en hem richten op de wereldbekerfinale in 2020 in Las Vegas.”

