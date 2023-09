Het geheim van wereldkampioen Charlotte Fry en team Van Olst

Charlotte Fry, wereldkampioen dressuur op het WK in Herning vorig jaar én zilveren medaille-winnares van het EK dressuur begin deze maand in Riesenbeck, zit aan tafel bij HorsesTV! Samen met haar werkgever Gertjan van Olst, tevens eigenaar van Glamourdale, vertelt ze over het geheim achter deze successen. Bekijk deze nieuwe uitzending van HorsesTV.

Met Glamourdale, de zwarte parel die in Nederland gefokt is én nog steeds in Nederlands eigendom is, rijdt Charlotte Fry de sterren van de hemel. Ze vertelt aan tafel bij presentator Mirjam Hommes over het afgelopen EK en de voorbereiding richting de Olympische Spelen in Parijs. Bij hen aan tafel zit ook Gertjan van Olst, die meer vertelt over de combinatie sport en fokkerij – Glamourdale is immers ook dekhengst – en hoe daarin keuzes gemaakt worden.

Zeven paarden op Grand Prix-niveau

Samen praten Gertjan en Charlotte over het geheim van de successen van het team Van Olst. Charlotte, door Gertjans vrouw Anne van Olst getraind, heeft namelijk maar liefst zeven paarden op Grand Prix-niveau! Hoe verloopt de samenwerking en hoe weet dit team steeds weer opnieuw paarden klaar te stomen voor het hoogste niveau? En… overweegt Charlotte Fry ooit voor Nederland te gaan rijden?