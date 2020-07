Het ‘loopt gesmeerd’ voor Hubertus Schmidt in Bettenrode

Hubertus Schmidt behaalde zojuist zijn vierde overwinning op het CDN in Bettenrode. De Duitse Reitmeister stuurde de premiehengst Denoix PCH (v. Destano) naar de zege in de kwalificatie voor de finale van de Louisdor Preis. Het was geen unanieme overwinning, Schmidts voormalige pupil Emma Kanerva kwam met Greek Air (v. Gribaldi) dicht in de buurt van haar leermeester.

In Hagen had Hubertus Schmidt met de hengst Denix al de finale ticket voor de Louisdor Preis binnen gehaald. Vandaag reed hij de de zoon van Destano opnieuw binnen om hem meer te bevestigen. Het paar was in Hagen goed voor 78.45%, nu scoorden ze 76.512%. De hengst liet met zijn stap punten liggen en de pirouette naar rechts viel in de punten lager uit.

‘Piaffe veel geslotener’

Toch was Schmidt heel tevreden: “Hij was hier wat afgeleid en is soms wat te ijverig, maar de piaffe is ten opzichte van de proef in Hagen verbeterd. Ze zijn veel geslotener geworden.” Denoix kreeg nu vaak een 8 voor de piaffe. De Duitser kan terugkijken op een succesvol weekend. “Het liep allemaal gesmeerd”, zei hij na afloop.

Harmonieuze proef

Achter Schmidt werd de in Finland geboren Emma Kanerva tweede met de Gribaldi-zoon Greek Air. Kanerva was jaren lang stalamazone bij Hubertus Schmidt en legde met een goede, harmonieuze proef haar leermeester het vuur aan de schenen. Met twee eerste plaatsen, twee tweede en een vierde plaats kwam de Finse met Greek Air tot een percentage 75.302.

Schneider loopt zege mis door foutjes

Dorothee Schneider werd met First Romance (v. Fürst Romancier) derde met 74%. Het paar begon de proef ijzersterk, maar kreeg in de wisselseries foutjes. Ook laatste passage verliep niet helemaal vlekkeloos waardoor Schneider zakte in de punten.

Schmidt en Escorial winnen ook Special

Eerder op de dag won Hubertus Schmidt de Grand Prix Special met Escorial (v. Esobar NRW). De hengst die ook al de Grand Prix won, kreeg 74.183%. Gisteravond zegevierde Dorothee Schneider in de Grand Prix kür met Fohlenhofs Rock’n Rose (v. Rubin Royal).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl