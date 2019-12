Heuitink en Gaudi Vita pakken LT-kür Mechelen

Waar ze gisteren nog vierde werden in de inloopproef , was de winst in de kür op muziek op Inter I-niveau vandaag voor Joyce Heuitink en Gaudi Vita (v. Apache). Met 78,245% en één artistieke score van maar liefst 85% bleef de combinatie ruim voor op de nummer twee.

Dat was de Belgische Loranne Livens, die met Aragon L (v. Aaron) op 75,795% uitkwam. Haar landgenote Inge Heylen werd met Kalagan ‘H’ (v. Universal) derde, dankzij 75,265%.

Thibault Vandenberghe, die gisteren met Santiago Song (v. Sir Donnerhall) de winst pakte, moest vandaag genoegen nemen met de ondankbare vierde plaats. Charlotte Fry was gisteren met Graaf Leatherdale T (v. Lord Leatherdale) tweede, maar kreeg vandaag te maken met wat minder goede resultaten en een verdeelde jury. Er zat bijna 10% verschil tussen de technische scores van de jury bij E en bij C voor de Britse.

Uitslag

Bron: Horses.nl

