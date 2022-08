Hexagons Gorgeous Black Art naar verrichtingsonderzoek KWPN

Terwijl Thamar Zweistra de eer van Stal Hexagon hoog hield in Herning vandaag, deed Hexagons Gorgeous Black Art dat op Ermelose bodem. Na afloop van de Pavo Cup werd dit vijfjarige talent uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. De door Karin Visser gefokte Gorgeous Black Art (Glock’s Toto Jr. uit Beauty Vienna D stb van Rubiquil) werd vorig jaar al met een topscore goedgekeurd bij het NRPS. De hengst is in eigendom van Stal Hexagon en nam deel aan de Pavo Cup in het kader van de hengstenselectie.

Hexagons Gorgeous Black Art liep vandaag buiten mededinging mee in de finale, waar hij voor de tweede keer beoordeeld werd door de hengstenkeuringscommissie.

Goede bewegingsvorm

“De hengst heeft een interessante bloedopbouw en een sterk, gesloten model. Zijn hals is goed van lengte en bespiering, hij heeft een mooie lange en schuine schouder en een sterke bovenbouw. Het fundament is hard, met goed ontwikkelde voeten en iets hoge verzenen. In stap laat hij een goede viertakt zien en is hij krachtig, waarbij hij zich iets losser zou mogen laten in de bovenlijn”, sprak Johan Hamminga namens de hengstenkeuringscommissie. “In draf en galop laat hij heel veel macht zien, heeft hij veel techniek en buiging in de gewrichten, en valt zijn vermogen om te sluiten op. Onder voorbehoud van de inspectie van zijn moeder, willen we hem graag aanwijzen voor het verrichtingsonderzoek.” Zijn moeder Beauty Vienna B bracht eerder al het ZZ-Zwaar dressuurpaard Felicity (v.Lord Leatherdale) en het ZZ-Licht paard Ivano L (v.Connaisseur).

Bron: KWPN