HiLo-drop mogelijk van de baan

Het voorstel voor de HiLo-drop, waarbij de hoogste en laagste scores in de dressuur geschrapt worden, is naar verluidt door de FEI van de agenda gehaald. De dressuurwebsite Dressage News bracht gisteren het nieuws naar buiten. Volgens ingewijden zou FEI dressuurbaas Bettina De Rham op de vergadering van 5*-juryleden in Moskou dit hebben gemeld. De FEI heeft op vragen van Dressage News niet gereageerd.

Het voorstel van de Dressage Judging Working Group (DJWG), waarin wordt gepleit om een reglementswijziging waarbij de hoogste en de laagste dressuurscore worden geschrapt, stuitte bij de meeste landen en ruiters op verzet. De HiLo-drop werd in 2017 van de agenda gehaald voor stemming over het onderwerp tijdens de Algemene Vergadering van de FEI in Uruguay. Het systeem zou in 2018 eerst op alle niveaus worden getest en geanalyseerd voorafgaand aan een mogelijke invoering van het systeem.

Werth fel tegen

Isabell Werth was destijds fel tegen de HiLo-drop en pleitte voor het investeren in opleiding en bij- en/of nascholing van juryleden. “Als je niet kunt zwemmen, trek je toch ook geen ander badpak aan om het op te lossen”, was de reactie van Werth.

Voorbeeld

Een treurig rekenvoorbeeld van hoe weinig het schrappen van de hoogste en laagste score zou helpen, wanneer het er eigenlijk echt toe doet is het laatste internationale optreden van Totilas op het EK in Aken in 2015. Als toen de hoogste en de laagste score van de hengst niet mee hadden geteld, dan was de totaalscore zelfs nog 0.25% hoger uitgevallen.

Bron Dressage News/Horses.nl