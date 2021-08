Hippiade pony’s: Floor Schevers kampioen klasse L2 cat. D/E

Al vijf keer was Floor Schevers op de Hippiade aanwezig, maar nog nooit mocht ze een gouden medaille mee naar huis nemen, tot vandaag. Met haar pony Nobis Bolera was ze met 71,16% de allerbeste in de klasse L2 cat D/E powered by HORKA. Elin Buijs won zilver met Wenums Veldzicht Kenzo, het brons was voor Sarah Willemsen met Baumann's Dior.

De 17-jarige Floor Schevers uit Meppen vertelt: “Na de zilveren medaille op de Kampioenschappen twee jaar geleden, is deze gouden plak natuurlijk wel helemaal geweldig.”

‘Superfijne merrie’

“Nobis Bolera reed vandaag heel stabiel en ik ben heel trots op hoe ze liep. Ze tikte alle boxen aan en deed precies wat ik graag wilde. Ik heb als voorbereiding op veel concoursen met gras gereden. Ik wilde graag dat mijn pony zich safe zou voelen met proppen in. Mijn instructrice Pauline Alberts is er vandaag ook bij om me te steunen. Ze helpt me om de focus erbij te houden zodat ik goed geconcentreerd ben in de proef. Zij zorgt voor de puntjes op de i, zo fijn! Nobis Bolera is nu zes jaar en we hebben haar drie jaar geleden helemaal zelf opgeleid tot dit niveau. Ze is een superfijne merrie die altijd voor je wil werken. Op wedstrijd geeft ze net dat beetje extra. Ze wil graag haar best voor je doen. Als ze vertrouwen in je heeft, dan weet ze gewoon dat het goed komt. Ik kwam hier vandaag voor mezelf, zonder verwachtingen. Maar ik ben superblij met deze gouden medaille.”

Dressuur klasse L2 cat. DE Powered by Horka

Floor Schevers (Meppen) – Nobis Bolera, 71,167% Elin Buijs (Ellemeet) – Wenums Veldzicht Kenzo, 69,889% Sarah Willemsen (Bergharen) – Baumann’s Dior, 69,556%

Uitslagen

Bron: KNHS / Horses.nl