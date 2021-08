Hippiade pony’s: Nikki Teubel oppermachtig in klasse B cat. DE

Nikki Teubel (12 jaar) is de kersverse kampioene in de klasse B cat. DE powered by HORKA. Zilver was voor Sanja Janssen met Athina. Het brons ging naar Tess van den Hurk met Woody.

Nikki had gelijk al een goed gevoel toen ze de ring uit kwam. Ze heeft de afgelopen tijd hard getraind op puntjes die nog iets konden verbeteren en met succes! Dit leverde haar een gouden plak op. Ze is ontzettend trots op haar pony Brouwershaven’s Marthijs (12 jaar).

‘Goed in halsstrekken en in eten’

“Hij kan heel goed halsstrekken en is goed in eten!” Deze kwaliteiten van pony Marthijs en het extra trainen op de middendraf en netjes rijden van de A-C lijn heeft het tweetal naar de nummer 1 positie gebracht vandaag met een mooie score van 70,78%. Het was de eerste keer dat Nikki deelnam aan de Hippiade, met een gouden medaille op zak smaakt dat naar meer. Nikki gaat nu lekker op vakantie en genieten van haar knappe prestatie.

Dressuur klasse B cat. DE Powered by Horka:

Nikki Teubel (Rotterdam) – Brouwershaven’s Marthijs, 70,778% Sanja Janssen (Koningsbosch) – Athina, 70,556% Tess van den Hurk (Gemonde) – Woody, 69,111%

Bron: KNHS / Horses.nl