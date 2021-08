Hippiade: Zege voor Feline Niessen (12) bij C-pony’s M1/M2

Voor Feline Niessen (12) is haar eerste Hippiade een groot succes. Ze reisde af naar Ermelo vanuit Limburg en kreeg de gouden medaille omgehangen na haar proef met haar Welshpony Igor in de M1/M2 dressuur cat. C. Sophie Berkhoff werd tweede met Pepper, het brons ging naar Puck Vermeulen met Armando.

Feline vertelt: “Igor was heel fijn tijdens het losrijden, maar vond het wel een beetje spannend in de ring. Voordat de proef begon sprong hij zelfs even de ring uit, maar we hebben ons snel kunnen herpakken. Ik heb een super proef gereden! Igor heeft een karakter van goud en we zijn dikke maatjes. Ik ben heel erg blij dat ik kampioen ben geworden!”

Dressuur klasse M1-M2 cat. C Powered by Boehringer Ingelheim:

Feline Niessen (Hulsberg) – Igor, 65,278% Sophie Berkhoff (Emst) – Pepper, 64,389% Puck Vermeulen (Nieuwegein) – Armando, 64,278%

Bron: KNHS / Horses.nl