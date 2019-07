Historische overwinning Japanner Hiroyuki Kitahara op CDI4* Cappeln

Op het internationale 4* dressuurconcours bij Gestüt Vorwerk in het Duitse Cappeln schreef gisteren de Japanner Hiroyuki Kitahara geschiedenis. De ruiter won met de Deens gefokte Huracan 10 (Hotline x Don Schufro) de kür op muziek met 74,205%. Het is lang geleden dat een Japanse ruiter op Europese bodem zo'n overwinning behaalde. Margo Timmermans reed Catch Me (Dreamcatcher x Goodtimes) naar de zevende plek.

In de Grand Prix had Hiroyuki Kitahara al een pr gereden met de Hotline -zoon Huracan. Met 69,696% werd hij tweede achter Victoria Max-Theurer en Benaglio (Breitling x Partout). In de kür deed Kitahara er nog een schep bij bovenop en reed opnieuw een pr met 74,205%. De percentages voor het technische gedeelte lagen bij alle juryleden ruim boven de 70%.

Een jaar geleden schafte Hiroyuki Kitahara Huracan aan bij Henri Ruoste met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar in zijn eigen land. Hoge percentages op de internationale wedstrijden bleven eerst nog uit, maar de Japanner lijkt nu de klik met het paard te hebben gevonden. Onder leiding van Ruoste stegen de gestaag scores dit jaar.

Achter Kitahara werd de Oostenrijker Stefan Lehfellner tweede met Fackeltanz OLD (Florencio x Feinbrand) met 73,475% en Juliette Piotrowski uit Duitsland werd derde op Sir Diamond (Sandro Hit x De Niro) met 72,635%. Voor Margo Timmermans en Catch Me was er een zevende plek met 69,240%.

Klik hier voor de uitslag.

