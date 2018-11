Hoe gaat het met.. Wonderlady Texel

De door Wim van der Linde gefokte merrie Wonderlady Texel (Ferro x Farmer) werd op driejarige leeftijd reservekampioene op de Nationale Merriekeuring en werd dat jaar op de Performance Plus veiling voor 155.000 euro eigendom van De Keizershoeve van de familie Van der Zwan. De indrukwekkende merrie maakte in de jaren daarna een aantal omzwervingen, maar staat inmiddels weer bij Van der Linde op stal.

Van der Linde fokte Wonderlady Texel uit de Farmer-dochter Lady Texel, die onder meer ook tekende voor het moederschap van Grand Prix-dressuurpaard Belle Lady Texel (v. Krack C) van Eva van der Linde. “Lady Texel is inmiddels 24 jaar oud en kreeg drie jaar geleden nog een dochter van Everdale”, vertelt Wim van der Linde. “Deze Kristal Lady Texel doet heel veel denken aan Wonderlady, het is een hele aparte en kan net als haar zus ook enorm bewegen.”

Aparte

Na de verkoop op de Performance Plus veiling bleef het vrij stil rondom Wonderlady Texel. In 2007 kreeg ze een hengstveulen van Dayano, dat in datzelfde jaar werd verkocht op de Performance Plus veiling. “Wonderlady heeft verschillende eigenaren gehad, we zijn haar door de jaren heeft blijven volgen. In het rijden was ze iets een aparte, best heet.” De laatste vijf à zes jaar was ze in eigendom van Denise en Veronique van der Panne. Denise reed de merrie nog tot en met het Z2 dressuur.

Fokkerij

Van der Panne, toen nog werkzaam bij Stal Hexagon, paarde de merrie aan met Hexagon’s Louisville, waaruit het hengstveulen Jaguar werd geboren. In 2017 volgde een hengstveulen van Double Dutch en dit jaar een merrie van de Johnson-zoon. “De vierjarige Louisville is een heel fijn paard en wordt gereden door Veronique”, licht Van der Linde toe.

‘Breng haar maar’

Maar hoe kwam Wonderlady Texel weer bij Van der Linde terecht? “Veronique wilde graag voor zichzelf gaan beginnen en heeft op haar nieuwe locatie geen plaats voor een merrie en veulen. Ze gunde Wonderlady een mooie oude dag op Texel, waar wij natuurlijk bijzonder blij mee zijn. Toen ze mij belde had ik niet zoveel moeite met nadenken”, lacht hij. “Ik zei direct: ‘breng haar maar’. Ze blijft heel speciaal en als je haar zo door het weiland ziet draven heb ik gelijk weer kippenvel.”

Toto Jr. en Wonderlady Texel

Over de hengstenkeuze voor komend jaar hoeft de succesvolle fokker niet zo lang na te denken. “Ik ben gek van Toto Jr. en heb ook dit jaar weer een hele reeks merries van hem drachtig. De afgelopen paar jaar heb ik hele fijne veulens van hem gehad die ik goed heb verkocht op de veulenveilingen. Dus dat gaan we maar proberen”, aldus Van der Linde.

Bron: Horses.nl