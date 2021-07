Hofs en Neidhöfer naar derde plaatsen in kür op muziek

Op het CDI voor de jeugd in Sint-Truiden zijn Joanne Neidhöfer en Linde Hofs allebei naar de derde plaats gereden in de kür op muziek. Neidhöfer scoorde met haar pony Pearcy's Pepeye (v. Fs Pearcy Pearson) 72,515% voor haar kür. Hofs reed met Cerano Caramel (v. Serano Gold) naar 70,940% bij de junioren.

De Duitsers wonnen bij de junioren, met Kelly-Ann Kienk op Nymphenburgs First Choice (v. Fidertanz) op de eerste plaats met 73,340%. Haar landgenote Emma Caecilia Lienert werd tweede met Fs Las Vegas (v. Lord Loxley). Deze hengst was voorheen op LT-niveau te zien onder Febe van Zwambagt. Nina Woerts was vierde bij de junioren, met Haristo (v. Charmeur), op slechts 0,15% van Hofs.

Belgische zege bij pony’s

Bij de pony’s waren de kopposities voor de Belgische combinaties. Anna Peeters won met Balotelli (v. Benetton S) en Clara Collard was tweede met Orchid’s Borneo II (v. Justice HR).

Bron: Horses.nl