Hoge scores voor Bart Veeze en Annemijn Boogaard bij Subli Competitie Aerdenhout

Zondag 22 mei is de tweede wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden in Aerdenhout. Bij de vierjarigen lag de uitslag heel dicht bij elkaar, maar het was uiteindelijk Bart Veeze die met Nero de winst pakte. In de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden was Annemijn Boogaard met Mr. Magnum Bth de beste.

Van de jury was er niets dan lof voor de aanwezige ruiters met hun talentvolle paarden. Zowel de rubriek voor vierjarigen als vijfjarigen werd beoordeeld door de juryleden Piet Groen en Patrick Berends die zeer hoge punten kwijt konden aan de combinaties.

Vriendelijk voorgesteld

De jury was met name zeer te spreken over de vriendelijke wijze waarop de paarden werden voorgesteld. Patrick Berends vertelt: “We hebben echt genoten van een aantal fenomenale jonge paarden, maar wat ons vooral positief opviel was dat de paarden keurig door de ruiters werd voorgesteld. Met veel harmonie, mooi van de hand af, van achter naar voren en door de paarden op eigen benen te laten lopen. Exact op een manier die past bij de leeftijd van de paarden. Daar word je als jury pas echt vrolijk van. Daarom een pluim voor alle ruiters deze wedstrijd. Als er goed gereden wordt, moet je dat ook belonen met een goede punten en dat is precies wat we hebben gedaan. We zijn niet bang om hoge cijfers te geven voor combinaties die dat verdienen.”

Vierjarigen

En hoge cijfers werden er zeker uitgedeeld aan de top drie van de rubriek voor vierjarigen. Patrick vervolgt: “De uitslag lag bij de vierjarigen heel dicht bij elkaar, omdat de paarden in de top van het klassement allemaal fenomenaal waren. Nero (v.Ferguson) van Bart Veeze was net iets constanter en stiller in de aanleuning dan Nox (v.Furst Romancier) van Femke de Laat en dat maakte net het kleine verschil waardoor Bart eerste werd. Bij Nero was de balans net iets beter voor elkaar. Ook liet hij een zeer goede zuivere correcte en stap zien. Maar beide paarden waren geweldig. Bij Nox was bijvoorbeeld de galop weer subliem. Ook het paard N (v.Indian Rock) van Ingrid Ockhuisen die derde werd liet veel potentie zien voor de toekomst, met een absoluut geweldige draf. Er was alleen nog een klein beetje spanning in de stap en er kan nog wat worden gewerkt aan de balans.”



Vijfjarigen

Ook de top drie van de vijfjarigen werd beloond met hoge punten wat zorgde voor eindpercentages boven de 80 procent. In deze rubriek kwam de winnaar wat duidelijker naar voren. Annemijn Boogaard scoorde 83,00% met Mr Magnum Bth (v.Expression) en pakte de overwinning. Patrick: “We hebben echt genoten van Mr Magnum Bth. Hij liep in de draf mooi van de grond met veel lichtvoetigheid en mooi in de tact. Zeker een heel fijn paard. Maar dat kan ook gezegd worden van Mission (v. Eye Catcher) die door Femke de Laat keurig werd voorgesteld. Net als de nummer drie My 7th Sunday (v.In Style) van Renate van Uytert – van Vliet. Allemaal paarden met veel potentie voor de toekomst,” besluit jurylid Patrick Berends.

Uitslag Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 22 mei Aerdenhout



Vierjarigen

Bart Veeze – Nero (v.Ferguson), 84,80 Femke de Laat – Nox (v.Furst Romancier), 84,00 Ingrid Ockhuisen – N (v.Indian Rock) 80,20

Vijfjarigen

Annemijn Boogaard – Mr Magnum Bth (v.Expression), 83,00 Femke de Laat – Mission (v. Eye Catcher), 81,00 Renate van Uytert – van Vliet – My 7th Sunday (v.In Style), 80,00

Bron: Persbericht