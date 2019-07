Hoge scores voor jonge dressuurpony’s in Tolbert

Tijdens de laatste competitiewedstrijd van het KNHS Divoza Kampioenschap voor jonge dressuurpony’s op 27 juli in Tolbert kenden de categorieën vier-, vijf- en zesjarige pony’s allemaal een duidelijke koploper. De toppony's werden erg netjes door hun amazones voorgesteld en behaalden zo scores boven de 80 punten. De hoogste score van de dag, 84 punten, ging naar de vijfjarige Coelenhage’s Happy Hour met Yasmin Westerink.

De wedstrijd in Tolbert was de laatste mogelijkheid voor de deelnemers om een kwalificatie te bemachtigen voor de finale op 17 augustus in Kootwijk. De organisatie was in handen van het Nederlandse Welsh Pony en Cob Stamboek (NWPCS) en de pony’s werden beoordeeld door juryleden Gerda Bos-Boers en Veronique Roerink.

‘Een extra rondje kan gewoon’

Roerink vertelt wat haar opviel aan deze wedstrijd: “Het was een warme dag, maar gelukkig leken de pony’s daar weinig last van te hebben. De keuring die naast de wedstrijdring plaatsvond zorgde bij enkele pony’s wel voor wat afleiding, maar gelukkig krijgen de deelnemers tijdens deze competitie genoeg tijd en rust om hun pony’s netjes voor te stellen. Het gaat ten slotte om het testen van de aanleg van de pony voor de sport. En als een pony een rondje extra nodig heeft, kan dat gewoon”.

De hoogste score van de dag ging naar de vijfjarige Coelenhage’s Happy Hour met Yasmin Westerink. “Deze pony was echt een genot om naar te kijken. Hij liet drie goede gangen zien, nette overgangen en werd absoluut heel fijn voorgesteld” aldus Roerink.

Goede balans

Bij de vierjarigen ging de overwinning naar Coelenhage’s Handsome King die samen met amazone Romy Schaftenaar 82 punten scoorde. Veronique vertelt hierover: “Deze prachtige Welsh-hengst liep zoals we dat graag zien bij een vierjarige. Hij werd vriendelijk voorgesteld, zonder teveel druk en kon al mooi op eigen benen lopen. Hij werd fijn naar de hand toegereden en liet een goede balans zien.”

De rubriek voor zesjarige dressuurpony’s werd gewonnen door Elin Brander met Coelenhage’s Parco, die twee weken geleden tijdens de competitiewedstrijd in Tolbert ook al bovenaan eindigde. Jurylid Veronique vertelt: “Deze Welsh-hengst toonde heel veel uitstraling en werd erg netjes voorgesteld. Hij liet veel takt zien en echt elke overgang was raak. Een klein puntje waar nog aan gewerkt kan worden is dat hij iets scherper aan het been mag zijn. Maar toch zeker een fijne pony met veel potentie.”

Uitslag

Vierjarigen

1. Romy Schaftenaar – Coelenhage’s Handsome King – 82 punten

2. Floor Schevers – Nobis Bolera – 78 punten

Vijfjarigen

1. Yasmin Westerink – Coelenhage’s Happy Hour – 84 punten

2. Nienke Wulff – Romeo – 79,5 punten

Zesjarigen

1. Elin Brander – Coelenhage’s Parco – 80,5 punten

Bron: KNHS