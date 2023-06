Holga Finken naar Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage heeft hun team versterkt met de 60-jarige Grand Prix-ruiter en trainer Holga Finken. Op de website schrijft Helgstrand dat de primaire taak van Finken zal zijn om hun ruiters wereldwijd les te geven en op te leiden, terwijl hij ook betrokken zal zijn bij verschillende commerciële activiteiten. "Zijn focus zal liggen op leeftijdsgerichte en geïndividualiseerde training voor elk paard, met een sterke nadruk op paardenwelzijn", aldus Helgstrand Dressage.

Holga Finken is een ervaren opleider. Hij bracht veel paarden van de laagste klassen tot Grand Prix. Zo werd Wahajama twee keer Bundeschampionesse onder Finken voordat ze naar Ann Kathrin Linsenhoff ging. Wansuela Suerte, die later met Hubertus Schmidt Olympisch teamgoud voor Duitsland won, werd in haar jongere jaren ook door Holga Finken gereden. En toen Anky van Grunsvens Salinero nog in Duitsland was, was Holga Finken de ruiter die hem met succes op M-niveau presenteerde voordat hij naar Nederland verhuisde.

Holga Finken zat in het zadel van veel bekende paarden gezeten zoals Belissimo M, Desperados, Rusty, Chico’s Boy, Donnerball, Duvalier, Fürst Heinrich, Andretti H, Du Soleil, Riccione en Daily Mirror. Ook als coach is Finken bekend. Zo werkt hij al jaren samen met Isabel Freese en Friederike Hahn. Ook de Braziliaanse paradressuurruiter Rudolpho Riskalla traint bij hem.

Bron Helgstrand Dressage/St.Georg