Hoog niveau bij finales KNHS-Dressuurcompetities

Oorspronkelijk stonden de finales van de dressuurcompetities voor de jeugd gepland op 8 juni bij De Kroo in Nieuw en St Joosland. Door de weersomstandigheden werd toen besloten geen risico te nemen en de wedstrijd af te gelasten. Dit weekend konden bij de HJC Manege in Tolbert de finales alsnog verreden worden. Overdag reden de ruiters hun eerste proef, in de avonduren reden de besten een kür.

Opstap naar meer

Monique Peutz, bondscoach van de Junioren en Young Riders, is heel enthousiast over de wedstrijd. “In alle drie de finales hadden we een ervaren kopgroep die sterk reed en liet zien steeds weer progressie te maken. De competitie biedt het hele seizoen mooie wedstrijden op super locaties. Niet alleen voor de top is de competitie zeer waardevol, ook voor de groep ruiters die daar nog niet bij hoort is de competitie zeer leerzaam. De ruiters kunnen door te kijken naar elkaar veel leren en ontdekken waar ze staan tussen al hun leeftijdsgenoten. Vaak geeft de aanwezigheid van bondscoaches en topruiters ook net iets meer druk, ook daar moeten ruiters mee om leren gaan. De gehele competitie biedt absoluut een opstap naar meer.”

Topscore

Bij de Young Riders werd de eerste proef gewonnen door KNHS Talententeamlid Thalia Rockx met haar Gerda Nova de la Fazenda. In de kür reed zij wederom een sterke proef, maar ontstond er bij haar relatief onervaren paard toch wat spanning. Daar maakte Daphne van Peperstraten met haar zeer ervaren Greenpoint’s Cupido dankbaar gebruik van. Met een topproef scoorde de combinatie maar liefst 78.875%. Monique Peutz vertelt enthousiast. “Thalia reed echt van begin tot eind een geweldige eerste proef. Daphne reed ook heel sterk, maar kreeg een foutje in de wissel. In de kür reed Daphne zeer sterk foutloos naar een topscore. Het zijn twee zeer getalenteerde amazones die ook volgend jaar nog Young Rider zijn, ik kijk met vertrouwen naar de toekomst”, laat Peutz weten. Met haar paard Gerda Nova de la Fazenda werd Thalia ook nog derde in de finale.

Twee keer winst

Met twee afgetekende overwinningen ging de zege bij de Junioren naar favoriet Marten Luiten. Luiten rijgt dit jaar de zeges met zijn Fynona aan elkaar. “Marten stak er boven uit”, vertelt Monique Peutz. “In de gewone proef was het al heel goed en in de kür deed hij er nog een schepje op. Hij heeft er hard aan gewerkt om in het drafgedeelte zijn paard nog meer gesloten te kunnen houden, en dat kan hij in de proef ook steeds beter laten zien. Hij gaat nu verder trainen richting de Young Riders.”

Op plaats twee en drie kwamen Micky Schelstraete en Sanne van der Pols. “Dat zijn twee nog jonge meiden die met veel gevoel rijden. Beiden mogen gezien hun leeftijd nog bij de pony’s uitkomen, maar hebben gekozen voor de Junioren. Ondanks hun leeftijd hebben ze ook al veel ervaring. Micky reed al diverse EK’s bij de pony’s en Sanne was al zeer succesvol bij de Children en dit jaar bij de junioren. Je ziet aan alles dat ze daar enorm veel profijt van hebben en dat is super om verder mee te werken.”

KNHS-Felix Hippisch Cup

In de finale van de KNHS-Felix Hippisch Cup, de dressuurcompetitie voor de beste ponycombinaties van Nederland ging de overwinning afgetekend naar Evi van Rooij. De amazone won beide proeven met haar King Stayershof Jango en bleef daarmee in het totaalklassement de concurrentie ruim voor. Lara van Nek liet zien wat zo kan en wist haar fijne pony’s naar de tweede en derde plaats in het klassement te rijden.

