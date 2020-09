Hoogste score in Subli Competitie Assen voor Michelle Westerdijk en Kashmire

Bij de Sunrise Stables in Assen werd zaterdag 19 september een wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden verreden. De rubriek voor vierjarigen werd gewonnen door Floor Vos met RVS Glamourboy (v.Glamourdale). Maar de allerhoogste score van de dag ging naar Michelle Westerdijk die haar Kashmire (v.Governor) naar een prachtige 85,2 procent reed in de rubriek voor vijfjarige paarden.

Beide rubrieken werden beoordeeld door juryleden Jacques van der Harst en Monica Drohm die zeer tevreden waren over de verrichtingen van de deelnemers. In de rubriek voor vierjarigen was Floor Vos met RVS Glamourboy met 76% de beste en vlak daarachter eindigde Vai Bruntink met Limited Edition Taonga (v.Ebony) met een nipt verschil als tweede.

‘Een zeer aansprekend paard’

Jacques reageerde: “Glamourboy van Floor Vos is absoluut een zeer aansprekend paard met drie goede gangen en veel potentieel voor de toekomst. Hij zou alleen ietsje meer op lengte gereden mogen worden, maar verder was de africhting en de gehoorzaamheid prima voor elkaar.:

“Ook Vai Bruntink en Limited Edition Taonga lieten een keurige proef zien. De galop van dat paard was echt uitstekend en zeker een 9 waard. Alleen de stap is bij die combinatie nog een aandachtspuntje maar over het algemene beeld waren we zeer tevreden.”

Vijfjarigen

De echte koploper van de dag was Michelle Westerdijk met Kashmire die maar liefst 85,2% scoorde in de rubriek voor vijfjarige paarden. Jacques legde uit: “Kashmire is een zeer compleet paard waar we als juryleden erg van gecharmeerd waren. Hij werd dan ook op een keurige en correcte manier voorgesteld door Michelle zoals we dat graag zien bij een vijfjarig paard.”

“Het gehele beeld klopte gewoon; mooi bergop, goede takt en veel zelfgedragenheid. Deze combinatie stak er met kop en schouders boven uit. Maar ook Jesslin Galiart liet met King van het Haarbosch (v.Spielberg) zeker een zeer correcte proef met een goede opbouw zien. Met een nette score van 81,6 eindigden zij als tweede.”



Uitslagen Subli Competitie

Vierjarigen

1. Floor Vos – RVS Glamourboy 76

2. Vai Bruntink – Limited Edition Taonga 75,8

3. Astrid Reinders – Lukiano Stanzor Jcs. 74

Vijfjarigen

1. Michelle Westerdijk – Kashmire 85,2

2. Jesslin Galiart – King van het Haarbosch 81,6

3. Mellanie Welles – William fan Stal Sibma 78,2

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 26 september in Emmeloord. Kijk voor de volledige kalender op www.subli.nl/competitie-jonge-dressuurpaarden.

Bron: Persbericht