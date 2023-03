Horsefood dressuurtalentencompetitie voor Nash (v. Desperado) en Oliver R Tambo (v. Just Wimphof)

De Horsfood talentencompetitie voor jonge dressuurpaarden kende zondag de finale in Manege De Kraan in Berkel-Enschot. De winst ging bij de vijfjarigen naar Nash (Desperado x Fürst Piccolo) die door Emma van den Hooven werd voorgesteld. Bij de vierjarigen was Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) met Mercedes Verweij.

De kwaliteit en aanleg van de paarden werd onder hun vaste amazones en ruiters beoordeeld door juryleden Emmelie Scholtens, Jeroen Witte en Mariëtte Sanders- van Gansewinkel. Daarnaast werden de drie paarden die de finale haalden overgereden door gastamazone Kim Noordijk.

Vijfjarige dressuurpaarden

Bij de vijfjarige paarden ging de winst naar tweede bezichtigingshengst Nash (Desperado x Fürst Piccolo). In de finale onder Emma van den Hooven kreeg hij 83,8% van de juryleden. Bij het overrijden was er maar liefst 95% van gastamazone Kim Noordijk. Het totaal van 89,40% was goed voor de titel. Tweede werd Nijntje (Valverde x Polansky) die gereden werd door Lotte van Engelen. Derde was Naomyi de la Fazenda (Secret x De Niro) die met Thalia Rockx uitkwam.

Vierjarige dressuurpaarden

Het grootste talent bij de vierjarige paarden was Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) die onder Mercedes Verweij 84,4% van de vakjury kreeg en ook 95% scoorde bij de gastamazone. Oxxi Lena (Secret x Don Tango B) werd met amazone Annemijn Boogaard tweede en Orylinda (BH Zackery x Negro) die werd gereden door Lara van Nek was derde.

Uitslagen

Bron: Horses.nl