Horses.nl jaaroverzicht 2018: één en al hattricks

Om een grote wedstrijd te winnen is al een hele prestatie. Laat staan als je drie wedstrijden op rij wint oftewel een hattrick maakt. Een aantal ruiters konden in 2018 zo'n hattrick toevoegen aan hun palmares. Kijk mee naar een greep uit de hattricks van 2018:

Opvallend veel jeugdruiters scoorden een hattrick in 2018. Zo boekte Micky Schelstraete begin dit jaar op CDI Lier drie overwinningen met Elin’s Noncisdador, maar daar bleef het niet bij voor Schelstraete, want enkele maanden later flikte ze op CDI Le Mans hetzelfde kunstje.

Nieuwkomer in de jeugdrubrieken in 2018 was Kimberly Pap met Vloet Victory. Het duo werd gehuldigd tot Nederlands kampioen bij de Junioren in het Indoorseizoen en scoorde daarnaast op CDI Sint Truiden een hattrick. Inmiddels heeft het duo succesvol de overstap gemaakt naar de Young Riders en wonnen gisteren in Velddriel met ruim 68%.

Sanne van der Pols beleefde net zo’n vliegende start met Cuvanck PP. Op It’s all Dressage won het debuteerde duo alle drie de dagen de juniorenrubriek.

Drie keer goud

Inmiddels heeft Daphne van Peperstraten al heel wat hattricks achter haar naam staan met Greenpoint’s Cupido, maar haar Junioren-periode werd afgelopen zomer bekroond met drie gouden medailles op het EK in Fontainebleau. In totaal startte Van Peperstraten negen keer internationaal in 2018. Daarvan won ze acht keer zowel bij de junioren als bij de Young Riders.

Para-dressuur

Ook bij de Para-dressuur werden er in 2018 mooie resultaten geboekt. Zo won Sanne Voets in Tryon alle vier de rubrieken waar ze in deelnam met Demantur N.O.P.. Haar teamgenoot Rixt van der Horst won drie van de vier rubrieken op de Wereldruiterspelen met Findsley.

Fenomenale rentree

Jur Vrieling nam in 2018 de teugels over van Baltic VDL. Het duo begon voortvarend met een zege op CDI Drachten. In Lanaken liep het even mis tussen duo en kwam Vrieling ten val en brak, vlak voor dat hij afreisde naar Tryon, zijn ribben. Na Lanaken maakte het duo een fenomenale rentree met twee overwinningen in Oldenburg, gevolgd door een zege in Stuttgart. Daarna verruilde het duo Duitsland voor het Poolse Poznan en boekte daar eveneens een zege.

Bron: Horses.nl