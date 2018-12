Horses.nl jaaroverzicht 2018: Gelukkig hebben we de foto’s nog

Beeld speelt bij nieuws een minstens zo belangrijke rol als tekst. Bij Horses.nl hebben we het geluk samen te werken met Arnd Bronkhorst, die de magische gave bezit altijd op het juiste moment op de juiste plaats te zijn (en precies op het juiste moment te klikken). Maar ook onze Paardenkrant-fotografen zorgden dit jaar voor veel mooie plaatjes. U keek massaal naar de fotoseries die wij plaatsen. Een top-5.

Bij de nummer 1 van dit overzichtje kunnen wij ons niet aan de indruk ontrekken dat de tekst ook een handje heeft geholpen. Maar spectaculair zijn ook de foto’s. Zum Glück maakt het tegenwoordig overigens goed op zijn nieuwe stek. Sönke Rothenberger deelde onlangs op zijn social media-kanalen beelden van de driejarige ruin.

In Beeld: Capriolen van Zum Glück, een ineengezakt jurylid en een fenomenale testruiter

Het afscheid van Taloubet Z

Mooier had het afscheid van de sport van Taloubet Z in Leipzig niet kunnen zijn. Het fokproduct van Cees Klaver won de Wereldbekeretappe met Christian Ahlmann. Mooie momenten waren er veel in de carrière van de Galoubet A-zoon, maar winnen op het aangekondigde afscheid… Kijk en geniet nog eens mee van de beelden.

In Beeld: Het prachtige afscheid van Taloubet Z

De top-3 van het NK Dressuur

Dressuur levert altijd genoeg gespreksstof op. Na de ontknoping van het Nederlands kampioenschap senioren ging het natuurlijk vooral over de teamsamenstelling voor Tryon (daarover later in het Horses.nl-nieuwsoverzicht meer). Waarom Madeleine in plaats van Adelinde? Over het NK zelf – en dan met name de kür – kan ook nog wel even nagepraat worden. Bekijk hier de video’s van de topdrie plus de protocollen.

In Beeld: De top-3 van het NK Dressuur

Uitgestrekte draf voor een 11 en Heren van stand

Op de KWPN Hengstenkeuring werd dit jaar een hele rits aan hengsten voorzien van een predikaat. Painted Black, Rousseau, Vivaldi en Johnson zijn preferent en UB40, Westpoint en Wynton keur. Painted Black, Wynton en Vivaldi kwamen in de baan bij de huldiging en vooral de laatstgenoemde kreeg het publiek op de banken. Herenigd met Hans Peter Minderhoud liet de Krack C-zoon zien nog steeds te kunnen uitstrekken voor een 11.

In Beeld: Uitgestrekte draf voor een 11 en meer

Vier springhengsten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de fokkerij werden ook in het zonnetje gezet op de KWPN Hengstenkeuring. En Kees van den Oetelaar, die de sjerp van de afwezige preferent verklaarde Verdi TN (nu overigens aan de leiding in de KWPN Paard van het Jaar-verkiezing, stemmen kan nog!) omgehangen kreeg. Jacquelien van Tartwijk maakte een fotoserie van de huldiging van de nieuwe predicaathengsten.

In Beeld: Heren van stand

De ideale gangen volgens GP-juryleden

Een jaarlijks terugkerend item: de ideale gangen volgens Grand Prix-juryleden. Paardenkrant-Horses.nl partner HorseTelex riep op de Wereldkampioenschappen in Ermelo elke dag drie paarden uit tot stappers, dravers en galoppeurs van de dag op basis van de punten gegeven door de Grand Prix-juryleden die de jonge paarden in Ermelo beoordeelden. In samenwerking met ClipmyHorse.tv kreeg elk paard een eigen filmpje. Bekijk de video’s hier nog eens terug.

In Beeld: De ideale gangen volgens Grand Prix-juryleden

Bron: Horses.nl