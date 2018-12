Horses.nl jaaroverzicht 2018: Van der Schaft en zijn beslissingen

Hoog in deze leeshitparade staat het bericht over de beslissing van Rien van der Schaft om te stoppen als bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. Op 23 augustus maakte de KNHS bekend dat Van der Schaft er mee op hield, een zeer opmerkelijke timing - zo vlak voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Maar ook voorafgaand aan zijn vertrek wekten de beslissingen en uitspraken van Van der Schaft veel interesse op Horses.nl.

Op twee in deze hitlijst staat namelijk de beslissing van Van der Schaft om te kiezen voor Madeleine Witte-Vrees in plaats van Adelinde Cornelissen voor de Wereldruiterspelen in Tryon en zijn uitleg daarover. Over die beslissing schreef Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie een column. Dit opiniestuk met de naam ‘Prullenbak’, kon ook op behoorlijk wat lezers rekenen. Datzelfde geldt voor de column die van de hand van Rosie verscheen nadat bekend was geworden dat Van der Schaft de pijp aan Maarten had gegeven: ‘De kat en het pakhuis’.

Uitleg

Meer achtergrond over het vertrek van Van der Schaft was te vinden in Paardenkrant nummer 35, een voorproefje van wat er in die krant stond staat hoog op onze hitlijst. Uitleg over zijn vertrek gaf Van der Schaft zelf ook op de nationale radio. Het bericht over het Radio 1-optreden van Van der Schaft zorgde weer voor een piek in de statistieken.

Trending topic

Het vertrek van Van der Schaft (en de reacties daarop) bleef nog een tijdje trending topic. Twee dagen na het vertrek van Van der Schaft zag Nicole Werner de noodzaak te facebooken over de ‘top teamsfeer!’ op een trainingskamp, reden genoeg voor ondergetekende om daar een column over te schrijven.

Van der Schaft in het zadel

Rien van der Schaft haalde niet alleen de kolommen van Horses.nl als bondscoach. Ook zijn optredens als ruiter konden op behoorlijk wat interesse rekenen. Zijn oefenwedstrijdje in Uden bijvoorbeeld of de aankondiging dat hij in het zadel te zien zou zijn bij de Outdoor Bastards.

Instructeur Van der Schaft

Ook berichtjes met instructie van onze ex-bondscoach deden het goed. Rien van der Schaft: ‘Goed paardrijden is géén gecontroleerde spanning’ bijvoorbeeld of Van der Schaft: ‘Dressuurrijden is echt een vak’.

Bron: Horses.nl