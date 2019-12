Horses.nl jaaroverzicht 2019: Paarden die we niet vergeten

De paardenwereld verloor in 2019 niet alleen bijzondere mensen, maar ook bijzondere paarden. Emmelie Scholtens' Apache vooraan.De hengst van Ad Valk, die in het voorjaar van 2019 nog persoonlijke records liep op de Wereldbekerfinale, moest vanwege een ongeneeslijke hoefbevangenheid worden geëuthanaseerd in september.

De Paardenkrant publiceerde na het overlijden een In Memoriam van Apache. Als eindejaarsgeschenk voor de trouwe bezoekers van Horses.nl is dit In Memoriam in dit jaaroverzicht opgenomen.

Er zijn mensen die een ruimte vullen als ze die betreden en paarden van die soort zijn er ook. Apache was zo’n paard. Eentje die je maar één keer hoeft te zien om hem te onthouden. Maar Apache staat voor meer. Onder andere voor de samenwerking tussen Ad en Annemiek Valk en Emmelie Scholtens en Jeroen Witte. “Ik houd er helemaal niet van als mensen paarden vermenselijken, maar Apache voelde echt als familie”, zei Emmelie Scholtens in De Paardenkrant over de hengst waarmee ze samen groeide tot teamamazone.

Meer dan een sportpartner

Sommige paarden kunnen meer gaan betekenen dan alleen een sportpartner. Meer dan een maatje. Meer dan een dier. Ze staan symbool voor een periode, een deel van een mensenleven. Apache speelde zo’n rol in het leven van Emmelie. Het paard waarmee de samenwerking met Ad en Annemiek Valk begon, het paard waarmee ze van ‘jonge paardenmeisje’ uitgroeide tot een serieuze Grand Prix-amazone. Maar ook de stoere Ad Valk heeft een enorm zwak voor de hengst en krijgt waterige ogen als hij over de ingeslapen hengst moet praten.

‘Ik had ‘m kapot moeten schieten’

“Ik houd van aparte paarden, net zoals ik van aparte mensen houd. Apache was zo’n paard, net zoals z’n fokker trouwens. Tonnie van der Koppel. Ik weet nog goed wat hij over Apache zei toen ik ‘m op kwam halen: ‘ik had ‘m eigenlijk kapot moeten schieten’. Ze waren namelijk bijna een dag geweest om hem te vangen, elke keer als ‘ie mensen zag raasde ‘ie verder de polder in. Sloten, draden, ’t maakte Apache allemaal niet uit. Eenmaal op stal bij Valk was het ook nog geen makkelijke opgave. Bij de eerste keer afspuiten op de wasplaats hing Apache anderhalf uur met z’n voorbenen op een rand van 1,60m hoog omdat hij het water op de grond niet aan wilde raken. ‘Die kan ook meteen weer weg’, zei Ads echtgenote Annemiek daarover. Maar weg ging Apache niet meer. “Hij was in de training top, super intelligent. Het ging vanzelf, je kon zo naast hem gaan rennen zonder touw en hij draafde alsof hij aan een touwtje liep.”

‘Moet je die nou kijken’

Apache werd door Ad klaargemaakt voor de hengstenkeuring, Valk had de hengst toen nog samen met Van der Koppel. “Driekus Vonk wilde hem drie weken voor de hengstenkeuring kopen en Van der Koppel had daar wel oren naar. Ik wilde hem houden, we zijn om tafel gegaan en ik heb hem toen helemaal gekocht.” In Den Bosch mocht Apache terugkomen voor de derde bezichtiging op zaterdag. De zaterdag van de KWPN Hengstenkeuring 2008 werd nog ongeveer een uur stilgelegd voor Apache omdat Ad met hem in de file terechtkwam op de A2. Uiteindelijk werd Apache reservekampioen achter Ampère. “Daarna kreeg hij in het verrichtingsonderzoek normale punten. Hij was gevoelig, scherp en daar kunnen ze in Ermelo niet altijd even goed mee uit de voeten.”

Het jaar daarop stelde Yvonne Copal de hengst voor in de Pavo Cup. Daar zag Emmelie hem voor het eerst onder het zadel. “Ik weet nog goed dat ik tegen Jeroen zei: moet je die nou kijken. Hij was met van alles bezig, maar niet met Yvonne. Hij zat de hele tijd zo over die heuvel te kijken, heel hard te roepen naar de andere paarden en was heel veel hengst.”

Uitdaging

Niet lang na die Pavo Cup in 2009 kreeg Emmelie een telefoontje van Ad Valk. “Emmelie had al eerder paarden voor mij gereden, toen nog in dienst bij Stal Laarakkers. Ik vond dat ze goed reed en ze had ook wat bijzonders. Ik dacht: dat zou wel eens kunnen passen met Apache.” Voor Emmelie was Apache het eerste eigen trainingspaard. “Ik werkte tot het najaar van 2009 nog bij Stal Laarakkers en ging in dat jaar naar Jeroen in Schijndel. Of ik Apache wilde rijden, vroeg Ad. Ik dacht toen wel: oei, dat wordt een uitdaging. Maar natuurlijk wilde ik zo’n hengst rijden, daarover hoefde ik niet lang na te denken.”

Groeien tot Grand Prix-amazone

Met Apache groeide Emmelie uit van jonge paardenmeisje tot teamamazone. “Ik reed heel veel jonge paarden maar als je uiteindelijk Grand Prix wil rijden, dan moet dat paard blijven. Apache is eigenlijk het enige paard wat bij mij bleef. Misschien heb ik wel eerder zo’n goed paard gehad maar zodra ze een beetje in the picture liepen werden ze verkocht. Dat besef ik nu ook als ik op de grote wedstrijden rijd. Het zijn óf hele rijke mensen die zulke paarden kunnen aanschaffen en niet hoeven te verkopen óf het heeft met sponsoren te maken. En heel af en toe zie je iemand zoals ik. Ad en Annemiek hadden Apache natuurlijk ook kunnen verkopen maar hebben dat gewoon niet gedaan. Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Anders was ik altijd dat jonge paardenmeisje gebleven. Jeroen en ik konden Apache beschouwen als ons eigen paard. We mochten alles zelf bepalen, dat soort vrijheid kom je zelden tegen.”

Bloed, zweet en tranen

Alles wat Emmelie met Apache heeft bereikt, is het belangrijkste in haar carrière. “Het is echt een lange weg geweest en het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. Niet omdat hij lastig was, maar omdat hij op concours last had van zijn hormonen. Je hebt paarden die onvoorspelbaar zijn, of zelfs tegen je, maar Apache was dat nooit. Ik heb me ook altijd heel zeker op hem gevoeld en ik ben helemaal niet zo’n held.”

De laatste jaren had Emmelie Apache op concoursen ook steeds beter bij de les en de combinatie mocht zelfs mee naar de WEG in Tryon, het eerste internationale kampioenschap bij de senioren voor Emmelie. “Die laatste periode vond ik het mooist. Dat ik hem op concours steeds beter bij de les kon houden. In de ring ging er dan een knop om. Op het voorterrein of om de ring wist ik soms niet hoe ik hem in galop moest krijgen, maar als we dan binnenreden bij A was hij alsof hij wist: nu moet ik even normaal doen. Dat al het werken op die manier werd beloond, was super.”

De weg

Ad Valk genoot vooral van de weg die Apache en Emmelie samen aflegden. “Als je mij nu vraagt: wat was de mooiste prestatie, het mooiste moment, zou ik het je niet durven te zeggen. De weg er naar toe was het mooist. Hoe Apache en Emmelie samen groeiden. Hoe ik zag dat Emmelie elke keer door bleef gaan, door bleef zetten, nooit haar geduld verloor. Niemand had dat haar nagedaan.”

In zekere zin heeft Apache ook gezorgd voor opvolging van het bedrijf in Gorinchem. Jeroen en Emmelie runnen hun stal nu op het terrein van Valk en Ad hoopt dat de twee later zijn bedrijf ook overnemen. “Het is eigenlijk allemaal begonnen met Apache”, zegt Valk.

‘Alles draaide om Apache’

Bepalend in het succes van Apache en Emmelie is ook de rol van Emmelies partner Jeroen Witte. “Zonder hem was het alllemaal niet gelukt”, zegt Emmelie. “Ik reed, maar verder deed Jeroen alles op concours.” Bij Jeroen zelf neemt Apache ook een bijzondere plaats in: “Alles met Apache was een echte teamprestatie. Het moest allemaal kloppen en ik kon met hem alles op de grond. We gingen op wedstrijden ook altijd alleen met z’n tweeën weg”, vertelt Jeroen.

Apache laat in Gorinchem een grote leegte achter. “Het is wel heel duidelijk dat hij er niet meer is. Alles op stal draaide om Apache. Hij moest bijvoorbeeld als eerste naar buiten meteen na het voeren ’s ochtends.” Ook Emmelie merkt dat ze nu veel tijd over heeft. “Met Apache deden ik en Jeroen eigenlijk alles zelf. Dat dat opeens niet meer is, maakt het gemis nadrukkelijk.”

Gedenksteen

Bij een paardenhandelaar zou je misschien niet direct verwachten dat een paard wordt herdacht, maar Apache is een geval apart. Ook voor Ad Valk. Op zijn terrein in Gorinchem komt een gedenksteen voor Apache met daarop een bronzen beeldje van de hengst en in die steen de as van Apache. “Er zijn echt wel betere paarden dan Apache, maar toch blijft hij voor mij hét paard”, zegt Valk, die een foto van Apache liet omvormen tot zijn logo. “Hij was over de top, daar houd ik van.”

‘Overweldigend veel reacties’

Ad, Annemiek, Emmelie en Jeroen zijn overweldigd door alle reacties op het overlijden van Apache. “Dat was echt heel bijzonder om mee te maken en geeft denk ik ook wel aan hoe bijzonder dat paard was. Hoeveel indruk hij op mensen heeft gemaakt.”

Bekijk o9k deze fotoserie van Apache door de jaren heen

Wilke C

Er waren meer bijzondere paarden die dit jaar overleden. Ook het inslapen van de Friese hengst Wilke C van de Wijdewormer deed veel stof opwaaien. Er werd gespeculeerd over de toedracht van zijn dood en daar rekende Melanie Mouthaan mee af.

Plot Blue, Facetime, First One en Freeman VDL

Ook de legendarische hengst Plot Blue werd dit jaar ingeslapen na een ongeval op het fantoom. Na een ongeval overleed ook Hennie Roffels toekomst talent Facetime en het internationale Grand Prix-paard First One liet het leven bij een operatie. Groot nieuws was ook het overlijden van voormalig KWPN-kampioen Freeman VDL.

Bron: Horses.nl/Paardenkrant