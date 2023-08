HorsesTV: EK’s voorbeschouwen met Lansink en Van Silfhout

Van 29 augustus tot en met 3 september zijn de Europese kampioenschappen springen in Milaan. De week daarna volgen de Europese dressuurkampioenschappen in Riesenbeck. Voor HorsesTV aanleiding om te gaan voorbeschouwen met bondscoaches Alex van Silfhout en Jos Lansink en teamruiters Maikel van der Vleuten en Lynne Maas.

De medaillekansen voor Nederland zijn dit jaar het best bij het springen, maar een balk is een balk en op een kampioenschap gebeuren altijd onverwachte dingen. Hoe bereid je je daarop voor? Hoe ervaren de coaches en ruiters de lange weg naar een kampioenschap? En met welke strategieën en verwachtingen reizen ze af naar Italië en Duitsland? Het komt allemaal aan de orde in de twee augustus-afleveringen van HorsesTV, die vanaf morgenavond via deze link te bekijken zijn.

Springteam

De geselecteerde combinaties voor het EK springen zijn Willem Greve met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek), Harrie Smolders met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko), Maikel van der Vleuten met O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco) en Jur Vrieling met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino). De reserve is Kars Bonhof met Hernandez TN (v. Kannan).

Dressuurteam

Het dressuurteam voor het EK wordt gevormd door Dinja van Liere met Hartsuijker (v. Johnson), Lynne Maas met Electra (v. Jazz), Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil). Als reserve is Marlies van Baalen aangesteld met Habibi DVB (v. Don Schufro).

Voorbeschouwingen

De afleveringen van HorsesTV over de twee EK’s komen gelijktijdig online, op woensdag 16 augustus om 19.00 uur. HorsesTV is gratis te bekijken door Horses Premium-leden en Paardenkrant-abonnees.