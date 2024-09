HorsesTV, bekend van de talkshows met hippische spraakmakers, komt met een nieuw item: 'HorsesTV op bezoek bij...' Voor deze aflevering is HorsesTV op bezoek bij... Academy Bartels! Een uniek kijkje achter de schermen bij deze bekende sportstal.

Academy Bartels is één van de bekendste hippische trainingscentra van Nederland. Opgericht door Olympisch amazone Tineke Bartels en haar man Joep Bartels en nu gerund door hun kinderen Imke en Gijs, samen met hun partners. Grand Prix-amazone Imke Schellekens-Bartels, die meereed op twee Olympische Spelen, geeft een rondleiding over dit paardenbedrijf op het prachtige Landgoed Culitsrode in het Brabantse Hooge Mierde. Een uniek kijkje achter de schermen.