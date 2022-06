Hosmar en De Jong domineren Grade V in Grote-Brogel

Zojuist eindigde in het Belgische Grote-Brogel de Grade V voor de para-dressuurruiters. Frank Hosmar reed zijn Olympiadepaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar een unanieme zege met bijna 74%. Met zijn tweede paard, Guetta (v. Sandreo) finishte hij als derde. Britney de Jong nestelde zich op de tweede plaats met Caramba (v. Tuschinski). De wedstrijd in België geldt als observatie voor het WK in Herning.