Hosmar, Van der Horst en Den Dulk winnen in Hellendoorn

Bij de tweede kwalificatiewedstrijd in de eerste cyclus van de KNHS-Witte Van Moort Para-dressuur Trophy in de fraaie accommodatie van de Hertruiters in Hellendoorn werden Rixt van der Horst en Nicole den Dulk gehuldigd als winnaars in de gecombineerde grade 2/3. Thuisruiter Frank Hosmar was heer en meester in beide proeven in de grades 4 en 5 met zijn routinier Alphaville N.O.P. (v. Sandreo).

Manege ’t Oale Spoor vormde het decor van de tweede kwalificatiewedstrijd in de eerste cyclus van de KNHS-Witte Van Moort Para-dressuur Trophy. Dankzij de grote deelname was het een aantrekkelijk en vol programma met goede verrichtingen van de combinaties.

Juryleden Albers en Van Eijck kregen in de gecombineerde grades 4 en 5 vijftien deelnemers te beoordelen. Daaronder een aantal nieuwe deelnemers, die de groei van de sport in de breedte laten zien.

Frank Hosmar won met Alphaville N.O.P. de individuele test met bijna 73 procent en verdiende met zijn winst in de teamtest ook 20 plaatsingspunten op weg naar de finale. In de teamtest was de score met 72,738 ook bijna 73 procent. Het podium in de individuele test bestond naast Hosmar uit Glasten Crapels met Windhook (71.625%) en Tessa Baaijens-de Vrie op Happy Grace (69.250%).

In de teamtest eindige Nel Schakel-van Klei met Edison op de tweede plaats. Na de vierde plaats in de individuele test eindigde Saskia Louise Meinema met haar Fries Karst van de Oostwal op de derde plaats. De vierde combinatie die met een score boven de 70 procent werd beloond was Frank Hosmar met Guetta.

Van der Horst en Den Dulk

In de gezamenlijke Grade 2 en 3 konden de overige vijf deelnemers in de individuele test niet tippen aan de klasse van winnares Nicole den Dulk met de Future-zoon Wallace N.O.P. (75.227%) en aan die van de nummer 2 Rixt van der Horst met Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) (73.382%). Met precies 70 procent was er een mooie derde plaats voor Anni Meijer en Countrymill Clarc.

De teamtest leverde een zegde op voor Rixt van der Horst met Findsley N.O.P. Juryleden Van der Harst en Goudsmit zetten Loes Cevaal op Happy Hero I op de tweede plaats. Het brons was nu voor Nicole den Dulk.

