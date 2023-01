Hubertus Schmidt hangt witte rijbroek aan de wilgen

De Duitse 'Reitmeister' Hubertus Schmidt heeft zijn afscheid van de wedstrijdsport bekend gemaakt. De dressuurruiter blijft wel paarden opleiden en combinaties trainen, maar hij ondervindt "gezondheidsproblemen die hem uit het zadel houden".

Schmidt, die dit jaar 64 wordt, nam als jonge man de stal van zijn ouders over en kende een lange dressuurcarrière. In 2004 was hij teamlid van de gouden Duitse Olympische ploeg, met Wansuela Suerte (v. Warkant). Met hetzelfde paard werd hij in 2005 Europees Kampioen in Hagen.

Goed rijden

Hubertus Schmidt was afgelopen juni al aanwezig in Balve, maar kreeg last van zijn ruiterspier. Daarom moet de routinier met Denoix PCH (Destano x Pik Noir) verstek laten gaan in het Duits kampioenschap. Nu is het dus helemaal gedaan met de wedstrijden. “Mijn doel is altijd goed rijden geweest” vertelt Schmidt aan Dressursport Deutschland. Dat blijft hij ook als trainer uitdragen.

Bron: Dressursport Deutschland / Horses.nl