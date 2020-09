Hubertus Schmidt wint Inter II met Berryl op DK in Balve

Hubertus Schmidt schreef vandaag in Balve de Inter II op zijn naam. Hij deed dat met de tienjarige Beryll 28 (v. Benetton Dream). Het verschil met de nummer 2 Jessica von Bredow-Werndl was minimaal. Zij scoorde met Ferdinand BB (v. Florencio I) slechts zes punten minder.

Een maand geleden was Hubertus Schmidt al succesvol met Beryll. Hij won in Verden de kwalificatieproef voor de Louisdor Preis. Nu in Balve imponeerde de zoon van Benetton Dream opnieuwmet hoge punten voor de piaffe en de galoptour. Het paar kreeg 74.132% voor de verrichting.

Ook Jessica von Bredow-Werndl had de Florencio-zoon Ferdinand in vorm. Na een flinke hakkel in de eerste uitgestrekte draf haalde het elegante paard de lage cijfers op met een mooie galoptour. Von Bredow kreeg zes punten minder dan Schmidt en kwam uit op 73.816%.

De Spanjaard in Duitse dienst Fernando Esteban Ruiz werd derde op Sentido (v. Sandro Hit). Het paar scoorde 71.921%.

Klik hier voor de uitslag.

