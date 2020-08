Hubertus Schmidt wint Louis d’Or kwalificatie met Berryl

Hubertus Schmidt schreef vandaag in Verden de kwalificatieproef voor de Louis d'Or op zijn naam. Eerder dit seizoen lukte dat ook al twee keer, maar toen had de Reitmeister een ander paard bij zich. Dit keer won hij met de tienjarige Beryll 28 (v. Benetton Dream). Het duo reed naar 74,605% en een ticket voor de finale.

Ook Katharina Hemmer mag naar de finale in Frankfurt. Zij werd tweede met Signorina 10 (v. Sandro Hit). De merrie kwam uit op 72,930%.

Jonge Grand Prixpaarden

De Louis d’Or Preis is een wedstrijdserie voor acht- tot tienjarige Grand Prixpaarden. Er zijn zes kwalificaties, de finale is eind december in Frankfurt. De volgende kwalificatie is over twee weken in Elmlohe.

Uitslag

