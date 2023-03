Hubertus Schmidt’s Denoix viert terugkeer onder Katharina Hemmer met zege in Grand Prix

De Duitse 'Reitmeister' Hubertus Schmidt heeft afscheid genomen van de wedstrijdsport. Door gezondheidsproblemen kon de dressuurruiter zijn carrière niet voortzetten in het zadel van een aantal toppaarden. Een van zijn Grand Prix-paarden keerde dinsdag terug in de ring. In handen van Katharina Hemmer won Burg-Pokal-finalist Denoix (Destano x Pik Noir) de nationale Grand Prix op het concours bij Hof Schulze Niehues.

Vorig jaar begon de Destano-zoon Denoix aan zijn eerste Grand Prix-seizoen. Onder Hubertus Schmidt haalde de inmiddels geruinde Denoix top vijf klasseringen op de internationale wedstrijden in München en Kronberg. Nu heeft Schmidt’s stalamazone Katharina Hemmer de teugels overgenomen van de elfjarige Oldenburger. De amazone bracht in 2018 Denoix een paar keer uit in de Duitse M-klasse voordat Schmidt in 2019 debuteerde in de Lichte Tour.

Voor Denoix’ comeback koos Hemmer de dressuurwedstrijd op Hof Schulze Niehues en stelde de elfjarige Louisdor Prize runner-up direct voor in de Grand Prix. En met succes! Het resultaat was 73,533% en de overwinning. Achtten werden gescoord voor onder andere de drafappuyementen, uitgestrekte draf en in de galoptour.

Beata Stremler werd tweede met de Johnson-zoon Henderson met 71,533%. Bianca Nowag-Aulenbrock vierde haar debuut met Queolito (Quaterhall x Fürst Romancier) met een derde plaats (69,733%). Queolito was onder Nina Kudernak vorig jaar Louisdor-Preis finalist.

Bron St.Georg