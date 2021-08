Huijbregts met Armani naar winst in kür

Jill Huijbregts is met Enzos Armani (v. Tuschinski) eerste geworden in de kür op muziek van het 3* tournooi in het Franse Crozet. Met 69,620% liet de Nederlandse de Zwitserse en Italiaanse concurrentie achter zich. Het was wel heel spannend: Delia Eggen reed met Chrysler (v. Christ) naar 69,615%.

In het viersterrentournooi was de uitslag van de kür op muziek een kopie van die van gisteren in de GP. De winst ging naar Jessica von Bredow Werndl met de twaalfjarige Ferdinand BB (v. Florencio). Von Bredow scoorde 82,075%. Dorothee Schneider was tweede met Faustus (v. Falsterbo), zij kwam op 80,705%. De derde plaats ging naar Matthias Alexander Rath met Foundation 2 (v. Fidertanz). Hij reed naar 75,040%.

