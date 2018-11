IBOP Barsingerhorn: Julivia-Fleur en Idaho v/h Hagenhorst uitschieters

De IBOP in Barsingerhorn kende een hoog slagingspercentage. Van de zeven aangeboden springpaarden slaagden er vijf, waarvan twee merries boven de 80 punten scoorden. Bij de dressuurpaarden slaagden dertien van de vijftien merries. vijf van hen stegen boven de 80 punten uit. Idaho v/d Hagenhorst (v.Big Star) was met 84 punten de beste springmerrie, Julivia-Fleur (v.Ferdeaux) scoorde een half puntje hoger en was daarmee de beste dressuurmerrie.

“We hadden een prima dag in Barsingerhorn. Zeker de driejarige paarden waren goed voorbereid en daardoor zeer goed te beoordelen”, stelt Dirk Reijne die samen met Marcel Beukers de paarden jureerde.

Patente merrie

Reijne beschrijft Idaho v/d Hagenhorst (Big Star uit Eastbourne elite sport-spr PROK van Clinton, fokker H.C. Verhagen uit Schoorl) als een zeer patente merrie die altijd op dezelfde manier springt. Op de galop (8) na scoorde de ,door Marco Sas voorgestelde, merrie op elk onderdeel een 8,5. Van dezelfde fokker kwam ook Ibelle van de Hagenhorst (Numero Uno Uit Libelle I van Coronado) tot 80 punten. “Deze merrie viel op door haar snelle reflexen. Ze was wat heet, maar toch heel attent op de sprong. Een heel compleet springpaard.”

Julivia-Fleur: een opvallende verschijning

Bij de dressuurmerries war Julivia-Fleur een opvallende verschijning. “Een charmante merrie met een mooi front erop. Julivia-Fleur liep goed met de schoft omhoog en viel op met haar sterke achterbeengebruik en toonde veel buiging in haar gewrichten.” Het fokproduct van M. Grin-Schriek scoorde een 9 voor haar galop, haar draf, souplesse, houding & balans, rijdbaarheid & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard leverden een 8,5 op. Drie dressuurpaarden scoorden exact 80 punten. Onder hen Koning (Blue Hors Zack uit Borrita selite sport-dres IBOP-dres PROK van Krack C) die werd voorgesteld door fokker Margot Kostelijk. De met een zeer goed achterbeengebruik bewegende donkerbruine bemachtigde een constante cijferlijst, waarbij de galop (8,5) het hoogste beoordeeld werd.

Fijne galoppade

Joint Venture CC (Charmeur uit Affidavit elite pref IBOP-dres PROK van Prestige VDL) scoorde een 8,5 voor de galoppade. “Een paard met een fijne galop en veel kracht in het achterbeen. We zagen ruim voldoende houding en een mooi front erop.” De goed bewerkbare Franklin-dochter Kind Off Franklin AMR ((uit Devede elite IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker M. Ubels-Meijer uit Barsingerhorn) was iets gespannen in de stap (7,5). “Een heel ongecompliceerd paard dat mooi opwaarts door de baan gaat.”

Bron: KWPN/Horses.nl