IBOP Oosteind: zeven dressuurmerries 80 punten of meer

Op de IBOP Oosteind slaagden twintig dressuurmerries, zeven daarvan liepen naar een score van minimaal 80 punten en vormden daarmee een fijne kopgroep. Twee merries kwamen uit op een totaal van 81 punten: de Everdale-dochter Kahlua (mv. Scandic) en de El Capone-dochter Kanjer (mv. Kigali).

Kahlua van fokkers J. en S.C.E. van Eekeren kreeg vier 8,5-en op haar protocol. “De Everdale-merrie draaft met veel souplesse en techniek in de benen. Haar stap is zuiver en actief, maar zou wat royaler mogen zijn. In draf en galop is het beeld mooi bergopwaarts. Ze heeft een zeer goede houding en bewerkbaarheid.” Ze verdiende dankzij haar IBOP direct het elite-predicaat.

Drie goede basisgangen

El Capone-dochter Kanjer van fokker J.W. Lemmers en eigenaar K.J. Pouw kreeg het hoogste cijfer voor haar draf. “Ze kan goed stappen, draaft met veel souplesse, techniek en houding en heeft ook een fijne galop, waarmee ze over drie goede basisgangen beschikt”, licht inspecteur Toine Hoefs toe. De merrie werd na afloop opgenomen in het stamboek en ster verklaard.

Veel houding

De met opvallend veel houding bewegende Kunette (Ferdeaux x Gribaldi, fokker René Franssen) van N.W.C.J.P. Lommers slaagde met 80,5 punten. “Kunette was van het zomer ook al positief opgevallen op de keuringen en liet nu een goede verrichting onder het zadel zien. Ze draaft en galoppeert met een mooie techniek en kan in beweging nog iets aan kracht winnen. In stap zou ze nog wat meer mogen schrijden maar wat heel positief opviel was haar bewerkbaarheid. Zeker voor een driejarige merrie liet Kunette zich al ontzettend fijn rijden en voor dit onderdeel hebben we haar een negen gegeven. Ook haar houding is een duidelijk positief punt.”

Mooie techniek

Vier merries kwamen op een totaal van 80 punten. Allereerst de vijfjarige Inoes (Johnson x Ferro, fokker M.A. van de Goor) van E. Vandyke. “Inoes stapt ruim voldoende, draaft met een mooie techniek en galoppeert bergopwaarts.” Ook Izzy-Lo (Chippendale x Polansky, fokker Joop Rodenburg) van S. Bos-Kelpin verdiende 80 punten. “Deze merrie kan heel goed stappen en galoppeert met veel techniek en kracht. Ze liet zich bovendien heel goed bewerken.”

Gelijkmatige verrichting

De derde met 80 punten is Kayleigh NA (Negro x Lord Leatherdale) van fokker N.A. den Rooijen. Zij kreeg voor alle onderdelen een 8 en liet een hele gelijkmatige verrichting zien. “Ze heeft drie goede basisgangen en beweegt met een goede houding.” De laatste merrie met dit puntenaantal is Kazsara (Glock’s Toto Jr. x Vivaldi) van fokker R. Gevers. “Dit is een heel goed bewegende merrie met een hele mooie draf. Echt een opvallend paard en het was jammer dat de aanleuning nu niet goed genoeg was, anders had ze nog hogere punten kunnen krijgen. Ze bleef steeds wat teveel achter het bit en dat moesten we toch meenemen bij het onderdeel rijdbaarheid en bewerkbaarheid.”

Bekijk hier de volledige uitslagen.

Bron: KWPN