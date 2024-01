I’m Special N en Caramba vastgelegd door Stichting N.O.P.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft wederom twee paarden vastgelegd die daarmee behouden blijven voor TeamNL tot en met de Olympische- danwel Paralympische Spelen in Parijs. Het gaat om I’m Special N, de merrie waarmee Janneke Boonzaaijer in 2023 Nederlands kampioen eventing werd en Caramba van paradressuuramazone Britney de Jong.

De merrie I’m Special N was onder het zadel van Janneke Boonzaaijer meermalen actief in de FEI Nations Cup voor TeamNL. De combinatie wist hun mooie seizoen vorig jaar te bekronen met het winnen van de Nederlandse titel tijdens Military Boekelo-Enschede in oktober 2023.

KNHS Talententeamlid Britney de Jong heeft in Caramba een paard waarmee ze steeds zeer constant weet te scoren in de paradressuur top. De combinatie was al meermalen lid van het paradressuurteam dat landenwedstrijden wist te winnen. In 2023 eindigde de combinatie als vierde op het Nederlands kampioenschap.

Paard: I’m Special N

Amazone: Janneke Boonzaaijer (Renswoude)

Afstamming: I’m special de Muze x VDL Orame

Eigenaar: Janneke Boonzaaijer en Sandhoeve stables (Bas de Grood).

Geslacht: merrie

Geboortejaar: 2013

Stamboek: KWPN

Paard: Caramba

Amazone: Britney de Jong (Utrecht)

Afstamming: Tuschinski x I.P.S. Gribaldi

Eigenaar: Yvette Vreeburg

Geslacht: Ruin

Geboortejaar: 2007

Stamboek: KWPN

De Stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.) spant zich al vele jaren in om potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL-ruiters. Eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te behouden voor Nederlandse ruiters. Het realiseren van afspraken met eigenaren van toppaarden is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede samenwerking met sportkoepel NOC*NSF.

Bekijk hier het overzicht van alle paarden die op dit moment zijn vastgelegd door de Stichting N.O.P.

Bron KNHS