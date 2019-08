Imke Schellekens-Bartels: ‘Dit EK was gewoon heel vet’

Terwijl het Nederlandse ponydressuurteam met de zilveren teammedaille overall het meest complete team van Europa was met het hoge streep-resultaat van maar liefst 74,275%, hebben de Nederlandse ponyruiters het in de individuele strijd nèt niet gered voor individueel eremetaal. Micky Schelstraete (Gemonde) was met Elin’s Noncisdador twee keer de beste Nederlandse combinatie en viel na een nagelbijtende Kür net naast het podium. Ze werd vierde. Alle drie de Nederlandse Kür-finalistes reden sterk in de top 8, met plek 4, 6 en 8. De Deen Alexander Yde Helgstrand was oppermachtig en won beide individuele kampioenschappen.

In de Kür van zojuist moest Micky Schelstraete haar hoofd nog het meest koel houden. De allerlaatste officiële wedstrijdstart met haar fijne pony en één na laatste start van het Kür-kampioenschap! Mickey zegt: “In de Kür liep hij nog het fijnste van alle dagen. Bij de uitgestrekte galop wéét hij gewoon dat het komt en dan voel je zoveel power onder je! Hij is gewoon fantastisch. Het kon ècht niet beter. Hij heeft met zijn 17 jaar alles gegeven. Deze allerlaatste wedstrijd van ons was meteen de mooiste die we ooit reden, compleet met persoonlijke records.”

‘Dit EK was gewoon heel vet’

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels (Hooge Mierde) bevestigt alleen maar ‘het mega-goede rijden’ van haar hele ponydressuurploeg. “Dit EK was gewoon heel vet”, zegt ze, “de pony’s en meiden pakten super aan met hun begeleiding, een topploeg is het! Ik zie ook met plezier dat Evi van Rooij nog een jaar bij de pony’s heeft. We hadden dan geen echte mega-puntentrekker zoals Denemarken, maar met drie finalistes in de top 8 is onze kwaliteit bij de ponydressuur in de breedte getekend. Het is een superprestatie en ik ben trots!”.

UITSLAG

Kür EK Pony’s Dressuur:

1. Alexander Yde Helgstrand (DEN) – Adriano B, 82,140%

2. Liva Addy Guldager Nielsen (DEN) – d’Artagnan 187, 80,655%

3. Shona Benner (GER) – Der Kleine Sunnyboy WE, 79,070%

4. Micky Schelstraete – Elin’s Noncisdador, 78,300%

6. Robin Heiden – Colourfull Cannonball, 76,320%

8. Evi van Rooij – King Stayershof’s Jango, 74,685%

Bekijk hier de uitslag.

Bron: KNHS