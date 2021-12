Imke Schellekens-Bartels’ toppaard Sunrise overleden

Imke Schellekens-Bartels' Olympiade-paard Sunrise (v. Singular Joter) is op 27-jarige leeftijd overleden. Op Facebook schreef Schellekens vanmorgen: "Onze allerliefste Sunrise is er niet meer. Gisteren kreeg ze plots last van coördinatieproblemen en hebben we besloten haar in te laten slapen." Met Sunrise won Imke Schellekens veel medailles, onder andere team zilver op de Olympische Spelen in Hong Kong.

De Hannoveraanse merrie Sunrise werd gefokt door M. Schäfer in Duitsland. In 2006 begonnen de successen van Imke Schellekens en Sunrise. De combinatie was lid van het Nederlandse team op de WEG in Aken. Met het team werd de zilveren medaille gewonnen en individueel werd het paar achtste. Daarna volgden nog meer medailles.

Team zilver op Spelen Hong Kong

Op de Spelen in Hong Kong wonnen Schellekens en Sunrise met het Nederlandse team zilver. Daarna was het team goud op de WEG in Lexington. Ook was er voor het paar twee keer team goud op de Europese kampioenschapen in La Mandria en Windsor. Ook werden er medailles gewonnen in de finale van de wereldbeker dressuur, zilver in Las Vegas en brons in Den Bosch.

Blessure

De internationale carrière van Sunrise eindigde met een vierde plaats in de kür op de WEG Lexington. In 2010 liep de dressuurtopper een blessure op tijdens een training aan de longe. Na een revalidatie periode van twee jaar kwam Imke nog een keer terug met Sunrise op Horse Event 2012 in Deurne. Dit was haar laatste optreden.

Veulentje overleden

Sunrise werd gedekt en in 2014 werd van De Niro het veulentje Daybreak geboren. Helaas overleed het merrietje vlak na haar geboorte. Voor Sunrise op topniveau in de sport gereden werd, kreeg ze al een merrieveulen van Metternich (v. Matcho x).

‘Mijn ‘once-in-a-lifetime’ paard’

Imke Schellekens schrijft op Facebook: “Tot op de laatste dag was ze energiek en vrolijk. Ze was 27 jaar en 22 jaar bij ons en we hebben samen met haar en haar eigenaren, Fam Smarius, de meest geweldige dingen met haar meegemaakt. De laatste 10 jaar genoot ze van haar pensioen samen met haar vriendje Gestionneke. We wonnen samen EK-goud, WK-goud en Olympisch zilver. Ze was voor mij het absolute droompaard en mijn ‘once-in-a-lifetime’ paard. Intens verdrietig maar ongelooflijk dankbaar om haar zo lang in ons leven te hebben mogen houden. Dag lieve Sunnie…”

