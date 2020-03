Imke Schellekens-Bartels weer op de goede weg na hernia

Imke Schellekens-Bartels werd vorig jaar gedwongen om het intensieve rijden op een laag pitje te zetten. Schellekens-Bartels moest een jaar geleden flink inleveren op haar rijschema, toen ze met rugpijn naar de dokter ging en het een hernia bleek te zijn. Nu is de amazone geleidelijk aan het herstellen van de hernia en kan ze al weer wat meer paarden per dag rijden.

“Ik heb een hernia gehad,” zei Schellekens-Bartels tegen EuroDressage. “Het gaat nu beter, maar ik moet nog steeds voorzichtig zijn.” Eerder reed de amazone zo’n zes paarden per dag, maar heeft dit een jaar geleden terug moeten brengen naar nul. Op dit moment werkt de bondscoach dressuur met een fysiotherapeut en rijdt ze alweer drie paarden per dag.

“Ik kon in het begin niet rijden en moest rusten,” legde Imke uit. “Daarna ben ik naar een lichte training toe gegaan met een personal coach en fysiotherapeut; helemaal geen krachtoefeningen, maar vooral stretchen en lenigheid. Daarna ben ik op één paard gaan ‘rijden’. Hierna heb ik wat meer mogen trainen in de sportschool en kon ik ook weer meer rijden. Nu rij ik drie paarden en doe ik drie keer per week fitnesstraining.”

Bron: EuroDressage/Horses.nl