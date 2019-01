Imke Schellekens reageert op FEI Dressage Judging Working Group aanbevelingen

De International Dressage Riders Club is begonnen met een reeks artikelen waarin verschillende gerenommeerde Grand Prix-ruiters en -amazones en trainers de 19 aanbevelingen van de FEI Dressage Judging Working Group ondersteunen. De IDRC heeft ruiters en amazones gevraagd bepaalde aanbevelingen te onderbouwen en hun naam achter de voorgestelde wijziging te plaatsen.

De Nederlandse Olympische amazone Imke Schellekens werd gekozen om aanbeveling 5 te onderbouwen. Het bericht werd geplaatst op de IDRC Facebook-pagina, waarop het Deense 5*-jurylid Leif Tornblad meteen antwoord gaf.

Aanbeveling vijf

Imke: “Ik wil het even hebben over de 5e aanbeveling van de Dressage Judging Working Group van de FEI. Ik moet zeggen dat het vrij eenvoudig lijkt.” De DJWG beveelt de FEI aan om de manier waarop resultaten en cijfers worden gepresenteerd te wijzigen om de vergelijking van resultaten voor juryleden met soortgelijke posities te vereenvoudigen. Dit houdt in dat wanneer de scores van de juryleden bekend worden gemaakt, E en B naast elkaar behoren te staan net als M en H. Hieruit wordt duidelijk of het perspectief van de juryleden de uitkomst van de rubriek beïnvloedt. “Ik denk dat het erg handig zou zijn als elke individuele score zou worden gepost,” reageerde Imke.

Leif Tornblad

Jurylid Leif Tornblad reageerde op Imke’s verhaal: “Met verbijstering zie ik nu dat de hippische gemeenschap (sommige ruiters, experts en trainers) nu pas beseffen dat juryleden op verschillende posities zitten, omdat ze de paarden vanuit verschillende hoeken moeten zien. Dit is al sinds 1950 bekend. Het nieuwe idee om de juryleden B en E met elkaar en de juryleden aan de korte zijde H, C en M te vergelijken, is hopeloos.” Tornblad vervolgde dat de meeste bewegingen er anders uit kunnen zien vanaf elke positie, zoals op de diagonalen van H en M. “Het kan bij het halt houden zijn dat het paard niet op één achterbeen rust, wat niet vanaf de overkant te zien is,” neemt Tornblad als voorbeeld.

Verbeterde guidelines

Tornblad pleitte wel voor het verbeteren van de richtlijnen die consistenter en duidelijker zijn. Volgens het jurylid zijn er hedendaags zoveel verschillende paarden, dat wanneer een paard met souplesse en elasticiteit op de juiste manier en het juiste ritme loopt, er meer duidelijkheid is over hoe de waardering ervan moet zijn vanwege de grote variatie in paarden.

Bron: Euro Dressage/Horses.nl