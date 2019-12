Imposantos opnieuw naar winst vóór lichtvoetige In Style

De KWPN-goedgekeurde Imposantos deed zijn naam aan tijdens de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Zuidbroek. De jury was zeer onder de indruk. Onder Bart Veeze ging de Wynton-zoon naar 94 punten en daarmee de derde overwinning op rij in deze competitie.

“Je bent in topvorm”, complimenteert jurywoordvoerder Gert van den Hoorn de ruiter van Imposantos (Wynton uit Zarina elite IBOP-dres PROK van Krack C, fokker Willy Wijnen uit Berlicum). “Het was een hele mooie verrichting. De uitgestrekte stap was perfect, daar kregen we kippenvel van, een 10. In de draf blijft in elke wending de takt behouden, met zowel van voren als opzij een fraai beeld. De galop was technisch goed gereden, maar in de manier van galopperen zien we graag iets meer rust in de sprong.”

Negens voor In Style

Zoals in de hele competitie al het geval is, was ook in Zuidbroek de tweede positie voor In Style (Eye Catcher uit Sissy van Lorentin I). Renate van Uytert – van Vliet bracht de hengst naar 90 punten met een heel sterke proef. In Style zat Imposantos echt op de hielen en niet alle aanwezigen waren het eens met de uiteindelijke rangschikking. Met name de heel lichtvoetige wissels waren een plezier om naar te kijken. In Style kreeg negens voor zijn kwaliteitsvolle draf en galop, net als voor de harmonie. Voor zijn aanleg als dressuurpaard kreeg het fokproduct van Joop van Uytert een 9,5.

Bron: KWPN / Horses.nl