Imposantos pakt hengstencompetitie in klasse Z/ZZ

Met zeven punten voorsprong moesten er in de finale van de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur wel heel vreemde dingen gebeuren wilde Imposantos (v. Wynton) de titel ontgaan. Bart Veeze stelde niet teleur en zette een proef van formaat neer.

“Dit is een dressuurproef zoals je die graag wilt zien”, verklaarde Monique Peutz, die de hengsten samen met Bart Bax beoordeelde, na afloop van de proef van Imposantos (Wynton uit Zarina elite IBOP-dres PROK van Krack C, fokker Willy Wijnen uit Berlicum). Met name de bevestiging in de oefening, de harmonie tussen ruiter en paard waren volgens Peutz opvallend. Met een 10 voor de draf stopte de teller bij 95 punten.

Sympathieke In Style

De reservetitel was voor de sympathieke In Style (Eye Catcher uit Sissy van Lorentin I, fokker Joop van Uytert uit Heerewaarden) met in het zadel Renate van Uytert – van Vliet. In Style liep een proef met prachtige wissels en een aansprekend totaalbeeld. De hengst was goed voor 91 punten.

Bron: KWPN / Horses.nl