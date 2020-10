In 2021 minder geld voor N.O.P. en eventing van NOC*NSF

Het NOC*NSF heeft de verdeling van de gelden onder de verschillende sportbonden voor komend jaar bekendgemaakt. Op een persconferentie meldde de sportkoepel dat er meer topsportprogramma's zijn en meer topsporters, waarover hetzelfde budget verdeeld moet worden. Navraag leert dat er met name minder geld vrijkomt voor eventing en voor de stichting Nederlands Olympiade Paard (N.O.P.). In totaal komt er ongeveer een ton minder subsidie van het NOC*NSF.

De KNHS meldt dat ze: “Zoals verwacht iets moet inleveren … maar er blijft een aanzienlijk budget over om het topsportprogramma mede te financieren. De gelden moeten dus onder meer sporten en sporters verdeeld worden. Ook de uitgestelde Spelen van Tokio zijn een extra kostenpost.” Met name de eventing en het N.O.P. moeten “iets inleveren”, zegt de paardensportbond.

In totaal een ton minder

De cijfers zijn lastig te interpreteren, met name omdat in het overzicht voor het lopende jaar 2020 dat het NOC*NSF heeft gepubliceerd, de gelden voor het N.O.P. in de bedragen per discipline verwerkt zijn. Voor 2021 staat het N.O.P. geld niet in het gepubliceerde overzicht, maar komt het uit een apart potje, van ongeveer 160.000 euro. De overige subsidies voor de topsportprogramma’s zijn per discipline gealloceerd. Onder aan de streep levert de paardensport grofweg een ton in, zo laat de KNHS ons weten. Dat is ruim 7% van het budget dat dit jaar beschikbaar was.

Sponsor gezocht

“Als er nog een sponsor is die graag wil bijdragen aan het eventing topsportprogramma of aan het N.O.P., dan is die natuurlijk hartelijk welkom” aldus de persvoorlichter van de KNHS.

Toekenningen programma’s bonden en topsportcentra 2021:

Dressuur: 400.000 (was 489.504 inclusief N.O.P. in 2020)

Eventing: 200.000 (was 282.209 inclusief N.O.P. in 2020)

Springen: 400.000 (was 469.984 inclusief N.O.P. in 2020)

Paradressuur: 125.000 (was 143.493 inclusief N.O.P. in 2020)

N.O.P.: ongeveer 160.000 (zat in bedragen hierboven in 2020)

Zeilen: vier ton meer

Het totale budget voor zomersporten was 23,6 miljoen in 2020 en wordt 27,4 miljoen in 2021. Onder meer het hockey (dames en heren), baanwielrennen en vooral het zeilen krijgen er geld bij. Het budget voor die laatste sport gaat met vier ton omhoog naar ruim 2 miljoen euro. Tafeltennis en schieten raken hun topsportbijdrage kwijt. Die sporten zitten in een afbouwfase. De topsportprogramma’s van skateboarden en mountainbike zijn toegevoegd aan de NOC*NSF gelden. Het totale budget voor de paralympische sporten bleef ongeveer gelijk, op een kleine 3,8 miljoen euro.

Topsportgelden 2021 (exclusief N.O.P.)

Topsportgelden 2020 (inclusief N.O.P.)

Bron: NOC NSF / KNHS / NOS / Horses.nl